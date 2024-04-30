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30.04.2024, 10:12

ФОТО | Цена кусается: Томми Кэш выставил на продажу свой желтый кабриолет Porsche

 
Tommy Cash
Tommy Cash
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Поклонники рэпера Томми Кэш могут радоваться: его великолепный желтый Porsche выставлен на продажу.

На продажу выставили Porsche 718 Boxster PDK 2.0, первая регистрация которого была оформлена в 2020 году. Шикарный желтый кабриолет оснащен двигателем мощностью 220 кВт, пробег - 38 830 километров. Автомобиль продается на портале Auto24 за 62 900 евро.

Продавец подтвердил изданию Kroonika, что это машина, за рулем которой ездил рэпер Томми Кэш.

Tommy Cashi Porsche

Познакомиться с объявлением о продаже машины можно ЗДЕСЬ.

На официальном сайте Porsche указано, что эта модель разгоняется от 0 до 100 км за 5,1 секунды, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.

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