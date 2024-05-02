ФОТО | Джазовым музыкантом 2024 года стала Кармен Рыйвассепп

Кармен Рыйвассеп на протяжении последних 11 лет активно работает в Дании, а в прошлом году ее назвали джазовым композитором года.

Титул „Молодой джазовый талант“ получила контрабасистка и бас-гитаристка Керту Аэр, которую изучение джазовой музыки привело в Швецию и Норвегию.

Композитором года в джазе стала пианистка и композитор Кирке Карья, писавшая музыку как для камерных ансамблей, так и для оркестров.

Международное трио Karja/Renard/Wandinger, частью которого является Карья, удостоилось награды за лучший джазовый ансамбль года.

Звание популяризатора джаза присуждено саксофонисту Райво Тафенау и фестивалю Taff:fest. Любимцем читателей газеты „Eesti Päevaleht“ стал саксофонист и музыкальный педагог Аллан Кальясте.