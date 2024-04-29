Управа района Ласнамяэ приглашает на весеннюю ярмарку

Гостей мероприятия ждут фермерские продукты, мёд, выпечка и другие свежие продовольственные товары. Также будет представлен широкий ассортимент мясных и рыбных продуктов. Обновить гардероб позволит богатый выбор одежды, обуви и аксессуаров.

На месте можно будет перекусить, а для детей будут организованы различные аттракционы.

Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. Для регистрации в качестве торговца на ярмарке можно обратиться по телефону 529 2635 или написав по адресу laat@domino.ee.