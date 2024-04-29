29.04.2024, 15:02
Управа района Ласнамяэ приглашает на весеннюю ярмарку
ФОТО: Erakogu
В субботу, 4 мая, с 11.00 все желающие приглашаются в парк Паэ на весеннюю ярмарку.
Гостей мероприятия ждут фермерские продукты, мёд, выпечка и другие свежие продовольственные товары. Также будет представлен широкий ассортимент мясных и рыбных продуктов. Обновить гардероб позволит богатый выбор одежды, обуви и аксессуаров.
На месте можно будет перекусить, а для детей будут организованы различные аттракционы.
Организацией ярмарки занимается Domino OÜ. Для регистрации в качестве торговца на ярмарке можно обратиться по телефону 529 2635 или написав по адресу laat@domino.ee.