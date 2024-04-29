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29.04.2024, 16:08

Часы пассажира „Титаника“ ушли с молотка за 1,3 миллиона евро

 
Титаник.
Титаник.
ФОТО: meunierd | Shutterstock

Золотые карманные часы одного из пассажиров „Титаника были проданы за рекордную сумму на аукционе, состоявшемся в Великобритании в субботу, 27 апреля.

Этот аксессуар, принадлежавший американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, достался новому владельцу за 1,175 миллиона фунтов стерлингов (1,38 миллиона евро), сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Покупателем, предложившим наивысшую цену, стал коллекционер из США, имя которого не оглашают.

По данным аукционного дома, расположенного в английском графстве Уилтшир, это сделка делает часы Астора самым дорогостоящим памятным предметом с "Титаника" из когда-либо выставленных на торги. Отмечается, что ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли во время катастрофы: этот музыкальный инструмент был продан за 1,1 миллиона фунтов стерлингов на том же аукционе в 2013 году.

Общая сумма вырученных от продаж памятных вещей с "Титаника" средств является "совершенно невероятной", отметил аукционист Эндрю Олдридж. По его мнению, это характеризует не только значимость самих предметов, но и увлечение людей судном, затонувшим 112 лет назад.

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