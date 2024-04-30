В Тарту появятся „Хранители ночи“: „Они будут присутствовать на вечерних мероприятиях, чтобы снизить вред от употребления запрещенных веществ“
Для того чтобы вечеринки были веселыми и безопасными, а также чтобы снизить вред от употребления запрещенных веществ, в культурной столице Тарту придут на помощь „хранители ночи“ (Ööhaldjad), которые были отмечены недавно как проект года, направленным на профилактику.
„Наша цель — предотвратить и снизить вред, причиняемый употреблением алкоголя и других наркотиков на ночных мероприятиях, а также повысить осведомленность людей о вреде наркотиков. Мы предлагаем надежную поддержку, никого не осуждая“, сказала Марит Оя, руководитель услуги и защитница интересов „Хранителей ночи“. „Ночные хранители будут работать над тем, чтобы сделать ночную жизнь безопаснее для всех“, добавила она.
„Хранители ночи“ присутствуют на ночных мероприятиях в футболках с логотипом проекта и надписью „Kõik OK? All good?“ (Все хорошо?“). Эта надпись помогает также узнать, необходима ли помощь, когда играет громкая музыка и можно указать на надпись на футболке. Любой участник мероприятия может попросить помощь непосредственно у „хранителя ночи“, если увидите его, или сообщить сотрудникам бара или охранникам, что вы ищите „хранителя ночи“. „Если вы поначалу стесняетесь попросить помощи или совета, вы также можете начать разговор с вопроса, какие интересные аксессуары у нас есть с собой: в каждую смену мы раздаем леденцы, жвачку, наклейки, беруши, презервативы, смазки и другие предметы гигиены“, - сказала Оя.
Все добровольцы прошли основательную программу обучения: оказание первой помощи, оказание психологической первой помощи, различные виды наркотических средств, этика ночной жизнь и самозащита.
„Деятельность ночных „хранителей ночи“ необходима с точки зрения общественного здравоохранения. Подобные инициативы уже существуют, например, в Финляндии, Германии, Нидерландах и Португалии. Мы чрезвычайно благодарны, что „хранители ночи“ отныне будут доступны и жителям Южной Эстонии“, сказал Оливер Берг, руководитель направления программы Тарту 2024 Omapära и руководитель европейского направления. „Культурная столица хочет внести свой вклад в развитие более безопасной ночной жизни, поскольку разнообразная ночная жизнь, когда все относятся к друг другу внимательно, является неотъемлемой частью яркой городской культуры“, добавил он.
Причин, по которым собрали „хранителей ночи“, несколько:
1. За последние тридцать лет употребление наркотиков возросло как среди взрослых, так и среди школьников.
2. За последние несколько лет резко возросло число смертей от передозировок.
3. Участилось смешанное употребление различных веществ.
4. В Эстонии нет культуры просить о помощи, особенно когда речь идет об употреблении запрещенных веществ.
Для решения подобных проблем в рамках программы инноваций государственного сектора Государственной канцелярии на 2022 год в сотрудничестве с Институтом развития здравоохранения (TAI), Департаментом полиции и погранохраны и развлекательными заведениями был разработан проект „Безопасная ночная жизнь“.