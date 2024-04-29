В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Первая женщина утверждает, что в 2014 году, когда ей было 24 года и она работала ассистентом на съемке фильма „Маг и сиамцы“, Депардье схватил ее за ягодицы и озвучил „нецензурные комментарии“. Через несколько дней он снова трогал ее „интимные места“ и сделал „откровенные сексуальные предложения“.