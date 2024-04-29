29.04.2024, 12:46
В Париже задержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальных домогательствах
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В Париже задержали французского актера Жерара Депардье из-за обвинений двух женщин в сексуальном насилии, сообщает BFMTV.
Сейчас он находится на допросе в полицейском участке.
Первая женщина утверждает, что в 2014 году, когда ей было 24 года и она работала ассистентом на съемке фильма „Маг и сиамцы“, Депардье схватил ее за ягодицы и озвучил „нецензурные комментарии“. Через несколько дней он снова трогал ее „интимные места“ и сделал „откровенные сексуальные предложения“.
Вторая женщина заявила, что в 2021 году на съемках ленты „Зеленые ставни“ Депардье в коридоре схватил ее за ноги, прижал между бедрами, касаясь талии, груди и ягодиц, и сказал ей: „Я собираюсь воткнуть свой большой зонтик в твою киску“.
Актер отвергает обвинения.