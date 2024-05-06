Первый шашлык, прогулки на болотах и большая уборка. Чем рекомендуют заняться этой весной известные таллиннцы?
Известные жители Эстонии рассказали журналу JANA Luxury, чем предпочитают заниматься весной.
Марина Бегункова
журналист Delfi
Несмотря на то, что в Эстонии я почти три года, и за этот, казалось бы, небольшой промежуток времени постаралась посмотреть разные места, я хочу продолжать открывать для себя страну. Особенно весной, когда природа оживает и привычное для всех место открывается с новой стороны. Именно весной водопады становятся полноводными, и их вид никого не оставит равнодушным. Да что говорить, для меня и моей семьи водопады – чудо природы в принципе, и туда мы готовы ездить хоть каждый месяц.
По-другому открываются и прогулки по болотам. Наше любимое – Виру. Всю осень мы собирали там грибы и долго гуляли. Сейчас интересно смотреть, как возвращаются птицы, как начинает „дышать“ болото, как зацветают болотные растения.
С совершенно другой стороны открываются даже прогулки вдоль моря. И обязательный пункт этой весны – посещение мызы. До сих пор помню, как по дороге к одной из них мы встретили любопытную лису на пригорке, стайку птиц, неторопливо прохаживающихся по полю.
А какие шашлыки получаются весной! Пожалуй, самые вкусные! Когда начинает прогреваться земля, и ты, прищурившись, смотришь на весеннее яркое солнце, которого так не хватало, вдыхаешь аппетитные ароматы и понимаешь, что все лето еще впереди.
Поэтому в планах этой весной – наслаждаться солнцем и понимать, что счастье – в простых вещах.
Александр Жеделев
композитор и музыкальный руководитель Русского театра Эстонии
Весна – время просыпаться от зимней спячки, и я советую всем больше ходить пешком, быть на природе. Я сам люблю спорт на открытом воздухе, для которого мне ни зима, ни осень не были препятствием, но зато теперь не нужно кутаться в три слоя. Обожаю гулять, когда в воздухе уже чувствуется, как просыпается природа, для этого идеально подойдут прогулочные трассы на эстонских болотах и в заповедниках, некоторые из них находятся практически в черте города.
Нельзя забывать и про пищу для ума, эстонская музыкальная культура всегда на высоком уровне, и я люблю поддерживать местных авторов, артистов, посещая концерты и спектакли. Я бы рекомендовал такие фестивали, как Jazzkaar и Eesti Muusika Päevad. Это важно как для развития локальной культуры, так и в целом повышает общий уровень.
И, конечно, мы всегда рады видеть зрителей на спектаклях нашего Русского театра, в котором я служу уже без малого 20 лет. Мы стараемся предложить программу на любой вкус, и в репертуаре представлены многие жанры. Мой любимый спектакль – „Мудрец“, недавно состоялась премьера спектакля „Детективная комедия, или Несчастный случай“ того же режиссера Г. Кутлиса из Греции, кажется, это будет новый хит.
Катерина Пишон
основатель и ювелир бренда Hyrv
В какой-то момент своего жизненного пути я по-настоящему осознала, что для счастья многого не надо, счастье – это то, что внутри нас, а остальной мир только отражает его в той или иной степени. Стараюсь находить радость в простых вещах, и мне кажется, у меня это отлично получается.
В последние годы я обзавелась разными домашними животными – от кур до собак, а также садом и огородом. Думаю, именно владельцы собак первыми замечают приближение весны. Ежедневные прогулки на природе, первое курлыканье журавлей, стаи перелетающих гусей, звуки взмахов крыльев стаи лебедей в небе, скачущие оживленные скворцы и первые зеленые листочки, все это дает понять, что весна – всегда время пробуждения, надежд и творческого подъема. Поэтому весной я люблю просто созерцать природу и встречать каждое утро на террасе с чашечкой кофе, пока семья спит, а природа только начала пробуждаться.
Весна и лето – это период накопления сил, поэтому я люблю себя наполнять, бывать на свежем воздухе, кататься на велосипеде, завтракать в милых маленьких кафе, заниматься выращиванием растений. А также весна – это время уборки и освобождения от всего ненужного и старого. Весной я раздаю, продаю и выбрасываю много вещей, которые мне больше не нужны, ведь жилые помещения за зиму очень быстро заполняются разным хламом. Дорогу всему новому!
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