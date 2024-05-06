Первый шашлык, прогулки на болотах и большая уборка. Чем рекомендуют заняться этой весной известные таллиннцы?

Марина Бегункова

журналист Delfi

Несмотря на то, что в Эстонии я почти три года, и за этот, казалось бы, небольшой промежуток времени постаралась посмотреть разные места, я хочу продолжать открывать для себя страну. Особенно весной, когда природа оживает и привычное для всех место открывается с новой стороны. Именно весной водопады становятся полноводными, и их вид никого не оставит равнодушным. Да что говорить, для меня и моей семьи водопады – чудо природы в принципе, и туда мы готовы ездить хоть каждый месяц.

По-другому открываются и прогулки по болотам. Наше любимое – Виру. Всю осень мы собирали там грибы и долго гуляли. Сейчас интересно смотреть, как возвращаются птицы, как начинает „дышать“ болото, как зацветают болотные растения.

С совершенно другой стороны открываются даже прогулки вдоль моря. И обязательный пункт этой весны – посещение мызы. До сих пор помню, как по дороге к одной из них мы встретили любопытную лису на пригорке, стайку птиц, неторопливо прохаживающихся по полю.

А какие шашлыки получаются весной! Пожалуй, самые вкусные! Когда начинает прогреваться земля, и ты, прищурившись, смотришь на весеннее яркое солнце, которого так не хватало, вдыхаешь аппетитные ароматы и понимаешь, что все лето еще впереди.

Поэтому в планах этой весной – наслаждаться солнцем и понимать, что счастье – в простых вещах.

Александр Жеделев

композитор и музыкальный руководитель Русского театра Эстонии

Весна – время просыпаться от зимней спячки, и я советую всем больше ходить пешком, быть на природе. Я сам люблю спорт на открытом воздухе, для которого мне ни зима, ни осень не были препятствием, но зато теперь не нужно кутаться в три слоя. Обожаю гулять, когда в воздухе уже чувствуется, как просыпается природа, для этого идеально подойдут прогулочные трассы на эстонских болотах и в заповедниках, некоторые из них находятся практически в черте города.