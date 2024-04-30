ФОТО | Массажные кресла, гамаки и сад на крыше: в Таллинне построят новое офисное пространство мечты
Глобальная технологическая компания Wise строит новое офисное здание в квартале Крулли. Весной 2025 года здание, расположенное в сердце столичного района Каламая на улице Волта, станет рабочим домом для более чем 2000 человек.
„Мы поставили перед собой цель создать устойчивую, ответственную и холистическую рабочую среду, которая учитывает здоровье и благополучие людей во всех аспектах“, – объясняет Лийз Рейснер, руководитель проектной группы нового офиса Wise.
Если период коронавируса показал, что многие работники предпочитают исполнять свои обязанности в домашнем офисе, то в случае с Wise видно, что все больше сотрудников активно хотят вернуться в офис. „Чем больше людей посещает офис, тем чаще наши члены команды упоминают, что, оставаясь дома, они неизбежно испытывают FOMO (страх пропустить что-то важное – ред.), потому что в офисе всегда происходит что-то интересное“, – говорит Рейснер.
Восемь аспектов холистического офиса
Рейснер говорит, что при создании рабочей среды важно не только создание красивого пространства, но и атмосферы, которая направлена на обеспечение физического и психического благополучия сотрудников. Для этого проектная команда приняла за основу холистические принципы международной рейтинговой системы сертификации зданий WELL Building Standard. Согласно этому стандарту, текущий офис Wise на улице Веэрени уже получил уровень Pluss, такую высокую оценку имеют только 2% всех офисов в мире.
Стандарты этой системы регламентируют восемь областей, которые должны быть учтены при строительстве нового офиса Wise: качество воздуха, воды, освещения, возможности подвигаться, тепловые системы и комфортная температура, акустика, материалы, питание, психическое здоровье и общественная значимость.
Такие элементы, как качество воздуха, воды и освещения, уже сами по себе являются неотъемлемыми – они непосредственно влияют на здоровье и производительность людей. „Хорошее качество воздуха очень важно, оно непосредственно влияет на способность к концентрации. Многие обычные строительные материалы или элементы интерьера содержат, например, асбест, ртуть, полихлорированные бифенилы, летучие органические соединения или свинец, и могут быть в долгосрочной перспективе очень опасны для здоровья. Даже при выборе красок для стен мы были очень внимательны и предпочли продукты с разумным содержанием химикатов. То же самое делаем и при выборе мебели и чистящих средств, анализируя их влияние на здоровье. У нас есть конкретные показатели качества воздуха и замеры для контроля концентрации загрязняющих веществ“, – представляет Рейснер.
Можно поспать в гамаке, перекусить или поиграть на гитаре
„Мы хотим создать в новом офисе эргономичные рабочие зоны и возможности для движения. Например, в Крулли будет тренажерный зал, массажные кресла и сад на крыше, где можно сменить обстановку и оторваться от экрана монитора“, – рассказывает она.
В течение дня можно отдохнуть, например, в медитационной или молитвенной комнате, пойти с коллегами поиграть на музыкальных инструментах или подремать некоторое время в гамаке в тихой комнате. Постоянно делается акцент на комнатных растениях и биофильном дизайне, то есть в интерьер включены природные элементы, естественные формы и натуральный свет.
Совместный перекус способствует поддержанию уровня энергии и общению. „На офисной кухне сотрудников круглосуточно ждет завтрак-буфет: хлопья, мюсли, орехи и фрукты, хумус, свежие овощи, хлебцы, соки, разные йогурты и молоко, включая растительное. Летом мы проводим дни мороженого, понедельники – дни смузи, а каждые две недели организуем обеды, которые обслуживают кейтеринговые фирмы – нас много“, – смеется Рейснер. Мы используем цельнозерновые продукты, избегаем химических добавок, переработанных мясных продуктов и красного мяса, предпочитаем местные и ответственно произведенные продукты.
Мы акцентируем внимание на том, чтобы помимо рабочей среды сотрудники имели бы возможности расслабиться, провести время вместе и заняться хобби. Люди иногда приходят на работу с домашними животными, что также способствует снижению стресса.
По словам Рейснер, наряду с рабочим пространством важно думать о включенности, чтобы офис был равномерно доступен для людей с особыми потребностями. Поэтому в масштабном здании будут пандусы, лифтовые системы, таблички шрифтом Брайля, конечно, столы с изменяемой высотой и доступ для всех в различные помещения. Кроме того, создается отдельная тихая комната для кормления грудью.
Wise будет поддерживать „зелёные“ способы передвижения, то есть тех, кто ходит на работу пешком или приезжает на велосипеде или на другом легком транспорте.
В масштабном строительстве задействован обширный коллектив. Несколько проектных менеджеров Wise и команда, архитекторы LÄVI и графические дизайнеры Velvet. Здание разрабатывает и строит Invego.