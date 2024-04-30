ФОТО | Массажные кресла, гамаки и сад на крыше: в Таллинне построят новое офисное пространство мечты

„Мы поставили перед собой цель создать устойчивую, ответственную и холистическую рабочую среду, которая учитывает здоровье и благополучие людей во всех аспектах“, – объясняет Лийз Рейснер, руководитель проектной группы нового офиса Wise.

Если период коронавируса показал, что многие работники предпочитают исполнять свои обязанности в домашнем офисе, то в случае с Wise видно, что все больше сотрудников активно хотят вернуться в офис. „Чем больше людей посещает офис, тем чаще наши члены команды упоминают, что, оставаясь дома, они неизбежно испытывают FOMO (страх пропустить что-то важное – ред.), потому что в офисе всегда происходит что-то интересное“, – говорит Рейснер.

Восемь аспектов холистического офиса

Рейснер говорит, что при создании рабочей среды важно не только создание красивого пространства, но и атмосферы, которая направлена на обеспечение физического и психического благополучия сотрудников. Для этого проектная команда приняла за основу холистические принципы международной рейтинговой системы сертификации зданий WELL Building Standard. Согласно этому стандарту, текущий офис Wise на улице Веэрени уже получил уровень Pluss, такую высокую оценку имеют только 2% всех офисов в мире.

Стандарты этой системы регламентируют восемь областей, которые должны быть учтены при строительстве нового офиса Wise: качество воздуха, воды, освещения, возможности подвигаться, тепловые системы и комфортная температура, акустика, материалы, питание, психическое здоровье и общественная значимость.