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30.04.2024, 15:03

Зачем Виталий Вестеринен надел женскую обувь на каблуках?

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Виталий Вестеринен
Виталий Вестеринен
ФОТО: Erakogu

В редакцию передачи „Зеркало“ обратилась женщина утверждающая, что испытывает сложности с передвижением на каблуках по резиновым коврикам при входе в магазин или торговый центр. Полевая лаборатория „Зеркала“ проверила так ли это на самом деле.

Проверкой занимались как профессиональные модели, имеющие опыт ходьбы на каблуках, так и ведущий передачи - Виталий Вестеринен. Особым вызовом стало подобрать Виталию обувь на каблуке.

К каким выводам пришли испытатели - смотрите в сюжете:

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RusDelfi
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