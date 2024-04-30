30.04.2024, 15:03
Зачем Виталий Вестеринен надел женскую обувь на каблуках?(7)
ФОТО: Erakogu
В редакцию передачи „Зеркало“ обратилась женщина утверждающая, что испытывает сложности с передвижением на каблуках по резиновым коврикам при входе в магазин или торговый центр. Полевая лаборатория „Зеркала“ проверила так ли это на самом деле.
Проверкой занимались как профессиональные модели, имеющие опыт ходьбы на каблуках, так и ведущий передачи - Виталий Вестеринен. Особым вызовом стало подобрать Виталию обувь на каблуке.
К каким выводам пришли испытатели - смотрите в сюжете: