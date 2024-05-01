Кошку в США случайно отправили курьерской почтой. Хозяйке пришлось лететь за ней тысячу километров

Когда кошка по кличке Гальяна исчезла, ее хозяева, жители Юты, занялись поисками, которые ни к чему не привели, пишет BBC.

Однако через неделю сотрудники склада компании Amazon в Калифорнии обнаружили пропавшее животное в одной из коробок с возвращенными товарами.

Оказалось, что Гальяна запрыгнула в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. В результате пакет отправили назад вместе с животным.

„Гальяна просто обожает коробки, это такая особенность ее характера“, — рассказала хозяйка Керри Кларк местной телекомпании KSL TV.

Кошку нашел один из сотрудников склада Amazon в Калифорнии, который отнес ее к ветеринару. Тот просканировал ее чип и таким образом узнал имя и телефон Кларк.

Американка говорит, что для нее это была „самая прекрасная, безумная новость в мире“. „Я сначала ветеринару не поверила, подумала, что это розыгрыш какой-то“, — признается Кларк.

После этого ей пришлось купить билет не самолет и совершить перелет за кошкой в Калифорнию, то есть преодолеть более чем тысячу километров.

„Встреча была просто замечательная. Гальяна сразу перестала дрожать, когда я взяла ее на руки, она сразу расслабилась“, — говорит Кларк.

К счастью для кошки и ее хозяев, в коробке с ботинками были отверстия — и животному было чем дышать. При этом пакет не перевозили в слишком жарких или слишком холодных условиях — и кошка смогла выжить, несмотря на отсутствие еды и питья.

Би-би-си обратилась к компании Amazon с просьбой прокомментировать ситуацию.

Теперь Керри Кларк призывает всех обязательно чипировать своих домашних питомцев и „трижды проверять“ коробки перед их возвращением продавцу.