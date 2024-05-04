Туалетная бумага на стебле: может ли растение заменить традиционный рулон?

По мнению Мартина Одиамбо, таковыми могут стать листья растения Plectranthus barbatus (род колеус из семейства яснотковых), которые сама природа создала в качестве отличной альтернативы дорогим промышленным товарам.

Дело в том, что в Африке, наряду с другими товарами повседневного потребления, подорожала и туалетная бумага. Сама она производится на континенте, но исходная бумажная масса часто импортируется.

Специализация Мартина — традиционные растения. И он считает, что за естественным, природным способом сокращения расходов далеко ходить не надо.

„Plectranthus barbatus, — говорит Мартин, — это африканская туалетная бумага. Сегодня многие молодые люди вообще не знают о существовании этого растения, но у него есть потенциал стать экологически чистой альтернативой туалетной бумаге“.

Листья у этого растения мягкие и, как объясняет травник, имеют мятный аромат.

Plectranthus barbatus по-прежнему выращивается по всей Африке, причем в сельской местности это растение как раз и используют по гигиеническому назначению, учитывая, что оно легко доступно. Тем более что листья сравнимы по размеру с квадратом промышленно произведенной туалетной бумаги — следовательно, ими можно с легкостью пользоваться и в туалетах со смывом.

Бенджамин, который живет в городе Меру, в Кении, пользуется листьями Plectranthus barbatus вот уже более более 25 лет. Для этой цели он выращивает это растение на заднем дворе своего дома.

„Об этом растении мне рассказал дедушка в 1985 году, — рассказал Бенджамин, — С тех пор я им и пользуюсь. Листья мягкие, да и пахнут приятно“.

Но реально ли рассчитывать, что природная туалетная бумага войдет в широкое употребление, тем более в других странах?

Например, Робин Гринфилд, активист-эколог из США, говорит, что вот уже пять лет пользуется листьями Plectranthus barbatus по туалетному назначению.