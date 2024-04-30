30.04.2024, 13:04
Эстонская ведьма Настя о магии и колдовстве: „Эмоция благодарности – сильнее молитвы! Не веришь – не берись“
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В ночь с 30 апреля на 1 мая во многих странах отмечают Вальпургиеву ночь, праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. По преданию, в эту ночь все ведьмы слетаются на лысую гору. Известная эстонская ведьма Настя рассказала порталу Bublik, собирается ли она лететь куда-то этой ночью, поделилась, с какими вопросами обычно к ней обращаются за помощью, а также дала советы читателям, как сделать свою жизнь энергетически насыщенной и безопасной.