Эстонская ведьма Настя о магии и колдовстве: „Эмоция благодарности – сильнее молитвы! Не веришь – не берись“

- Для меня то он обычный, но людям, которые приезжают в гости или останавливаются на несколько дней у меня, становится понятно, что быт все-таки отличается. Тут стоит уточнить, что это не на уровне обычных вещей, а на уровне отношения к жизни - это более обособленный образ жизни, немного отличающийся от других. Я не в мейнстриме.