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30.04.2024, 13:04

Эстонская ведьма Настя о магии и колдовстве: „Эмоция благодарности – сильнее молитвы! Не веришь – не берись“

 
Ведьма Настя
Ведьма Настя
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В ночь с 30 апреля на 1 мая во многих странах отмечают Вальпургиеву ночь, праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. По преданию, в эту ночь все ведьмы слетаются на лысую гору. Известная эстонская ведьма Настя рассказала порталу Bublik, собирается ли она лететь куда-то этой ночью, поделилась, с какими вопросами обычно к ней обращаются за помощью, а также дала советы читателям, как сделать свою жизнь энергетически насыщенной и безопасной.

Как выстроен быт ведьмы?

- Для меня то он обычный, но людям, которые приезжают в гости или останавливаются на несколько дней у меня, становится понятно, что быт все-таки отличается. Тут стоит уточнить, что это не на уровне обычных вещей, а на уровне отношения к жизни - это более обособленный образ жизни, немного отличающийся от других. Я не в мейнстриме.

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