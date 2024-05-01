Один в один: девятилетний мальчик выиграл чемпионат Европы по имитации крика чайки

Выступив в костюме чайки, он смог максимально точно воспроизвести звук, за что получил 92 балла из 100 возможных. Во время выступления он также набросился на большо пакету чипсов, который держала его сестра Шелби.

„Мои школьные друзья сначала раздражались, когда я тренировался. Но не сейчас. Я сделал это“, — сказал Купер.

Ян Сейс, морской биолог, который был президентом судейской коллегии, сказал, что Куперу „удалось включить в свое выступление несколько типов криков, и каждый из них самым впечатляющим образом напоминал настоящий крик чайки. Мы уделяем внимание тембру, ритму, а также вариациям“.

В ежегодном конкурсе есть три категории : юниорская, взрослая и „колония“, в которой участвуют группы от двух до пяти имитаторов. Конкурс направлен на уменьшение „трений между чайками и людьми“. Организаторы заявили, что для точного воссоздания крика необходимо „научное наблюдение“, и люди, которые нашли время наблюдать за этими существами, „начнут о них заботиться“.