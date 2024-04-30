Больше вопросов, чем ответов: на auto24 опубликовали очень нетипичное объявление о продаже автомобиля

На популярном автомобильном сайте auto24 появилось необычное объявление о продаже подержанного автомобиля марки Mercedes-Benz. Вместо стандартных фотографий машины на фоне природы или в гараже, пользователь выложил снимки из личного архива, демонстрирующие активную жизнь вокруг машины.