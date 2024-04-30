Топчик
30.04.2024, 14:02

Больше вопросов, чем ответов: на auto24 опубликовали очень нетипичное объявление о продаже автомобиля

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Скриншот с сайта объявлений auto24
Скриншот с сайта объявлений auto24
ФОТО: Скриншот/ auto24

На популярном автомобильном сайте auto24 появилось необычное объявление о продаже подержанного автомобиля марки Mercedes-Benz. Вместо стандартных фотографий машины на фоне природы или в гараже, пользователь выложил снимки из личного архива, демонстрирующие активную жизнь вокруг машины.

На фото запечатлены веселые моменты с друзьями, детьми и бабушками, создавая целую историю вокруг автомобиля. Чтож, надеемся, такой креативный подход увеличит шансы на продажу.

Скриншот с сайта объявлений auto24

С объявлением можно ознакомиться тут.

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RusDelfi
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