30.04.2024, 14:02
Больше вопросов, чем ответов: на auto24 опубликовали очень нетипичное объявление о продаже автомобиля(1)
ФОТО: Скриншот/ auto24
На популярном автомобильном сайте auto24 появилось необычное объявление о продаже подержанного автомобиля марки Mercedes-Benz. Вместо стандартных фотографий машины на фоне природы или в гараже, пользователь выложил снимки из личного архива, демонстрирующие активную жизнь вокруг машины.
На фото запечатлены веселые моменты с друзьями, детьми и бабушками, создавая целую историю вокруг автомобиля. Чтож, надеемся, такой креативный подход увеличит шансы на продажу.
С объявлением можно ознакомиться тут.