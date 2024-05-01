Проведите время с пользой! Столичный район Хааберсти приглашает всех желающих на толоки

По словам заведующей отделом коммунального хозяйства Хааберсти Марианны Отса, на толоки, проходящие в Хааберсти, приглашаются все горожане, которые хотят внести свой вклад в чистую и красивую среду. " Весенние толоки стали традицией в нашем районе, и если есть активные группы друзей, квартирные товарищества или объединения, желающие организовать свои толоки, то управа района Хааберсти готова поддержать вас в этом начинании ", - сказала заведующая отделом коммунального хозяйства и добавила, что управа обеспечит участников толок необходимыми инструментами и рабочими перчатками, а также уберет собранные отходы.

Некоторые толоки уже прошли в прошлые выходные. "В прошлую субботу, под руководством Какумяэского народного общества, убирались лесные участки в Какумяэ. В тот же день про руководством народного общества Вескиметса-Мустйыэ состоялась уборка общественных зон в районе Вескиметса-Мустйыэ", - сказала Отса и поблагодарила всех, кто уже внес свой вклад в чистую и красивую среду.

Молодежный центр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) приглашает молодежь на толоку в пятницу, 3 мая в 12:00. В программе уборка учебного сада, включая уборку двора и вывоз мусора. Кроме того, среди участников толоки будут разыграны призы, а в конце дня будет предложен теплый суп. Принять участие могут все желающие, регистрация не требуется.

В субботу, 4 мая, все желающие приглашаются на толоку в рамках Дня полезных дел "Сделаем". Дополнительную информацию о толоках в рамках Дня полезных дел "Сделаем" и о толоках, проходящих в Хааберсти, можно найти на странице https://teemeara.ee/ru