Национальная опера „Эстония“ представила репертуар 119-го сезона
Национальная опера „Эстония“ 29 апреля, в понедельник, открыла продажу билетов на спектакли и концерты следующего сезона. В 119-м сезоне будет представлено шесть новых спектаклей, среди которых международные проекты и мировые премьеры.
Театр «Эстония» начнёт работу ещё летом, до официального открытия сезона. С 14 августа, в сотрудничестве с театром Von Krahl, будет представлена одноактная опера Виктора Улльманна “Император Атлантиды” в постановке Пеэтера Ялака, под музыкальным руководством Каспара Мянда с солистами и оркестром национальной оперы. Опера, которую ещё не играли на эстонской сцене, будет представлена в августе 7 раз.
Спектаклем, открывающим 119-ый сезон, будет опера “Пеллеас и Мелизанда” 30 августа. Постановку, получившую несколько премий, в этом сезоне можно будет увидеть лишь 4 раза. Главное событие для почитателей классической музыки, Vana Tallinn Gala, состоится 31 августа. это традиционные гала-концерты, берущие традицию с 2013 года.
Первой премьерой сезона, которая состоится 27 сентября, станет опера Бизе "Кармен", которую представят французский режиссер, художник по декорациям и костюмам Пьер-Эммануэль Руссо и музыкальный руководитель Арво Вольмер. В главных партиях – Хелен Локута, Мари Готро (Франция) или Ауле Урб.
19 октября совместно с Эстонским национальным мужским хором на сцене концертного зала "Эстония" состоится настоящий лирический поединок между добром и злом – драматическая легенда Гектора Берлиоза "Проклятие Фауста", под управлением творческого директора и главного дирижера национальной оперы Арво Вольмера. 7 ноября в большом зале Эстонской академии музыки и театра состоится концерт "Звуки, которые говорят" в честь 150-летия со дня рождения Арнольда Шёнберга. Дирижирует Каспар Мянд, солистка – Кристель Пяртна.
29 ноября станет историческим днём, так как на сцену выходит новое произведение – балет Алиссон Круусмаа и Евгения Гриба "Свет с конца света". Драматург Ээро Эпнер, художник по декорациям Кристьян Суйтс, художник по костюмам Танель Веэнре и художник по свету Прийду Адлас.
В качестве первой премьеры нового года готовится международный проект. 7 февраля на сцене национальной оперы, в сотрудничестве с Opéra Comique, будут представлены "Пульчинелла" и "Испанский час" – интригующий короткий балет с оперой и танцевальная мини-опера. "Пульчинелла" рассказывает историю яркого персонажа commedia dell’arte, чье обаятельное нахальство помогает ему соблазнять чужих жен и выходить из самых запутанных ситуаций. "Испанский час" – это история жаждущей приключений женщины, беспечного мужа, трех скрытых любовников и комнаты, полной часов. Режиссером этого произведения стал признанный французский кинорежиссер, сценарист и актер Гийом Галлиен.
Во второй половине сезона состоится два грандиозных концерта - 6 марта и 12 апреля. Под управлением Арво Вольмера можно будет услышать симфонические концерты, где прозвучит музыка Дебюсси, Сибелиуса, Брамса и Равеля.
Именно в месяц театра, дата “28 марта” станет еще одной вехой в истории эстонского музыкального театра. В год, когда исполнилось бы 75 лет композитору Лепо Сумере, Эстонский национальный балет представит на сцене балет "Ящерица", оставшийся у композитора незаконченным. Композитор Мярт-Матис Лилль восстановил произведение на основе рукописей Сумеры, добавил недостающие части и вместе с хореографом Мариной Кеслер создал захватывающий любовный рассказ о параллельных мирах: в фильме и в реальной жизни.
Апрельский гала-концерт посвящен на этот раз необычному событию. В 119-м сезоне концерт пройдет в два дня, 25 и 27 апреля, под названием "Танцует Сергей Упкин". Гала-концерт посвящен ведущему солисту Эстонского национального балета Сергею Упкину, который поставит яркую точку своей танцевальной карьере, продолжая путь хореографа.
Последней премьерой сезона станет оперетта Штрауса "Летучая мышь" в режиссуре Андруса Ваарика, которая состоится 30 мая. Всё, что невозможно, будет возможно на сцене! При этом элегантно, комично, музыкально и живо.
Завершающим событием 119-го сезона будет вечер хореографии Эстонского национального балета, который представит произведения-фантазии танцовщиков-хореографов нашей балетной труппы.