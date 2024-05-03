Национальная опера „Эстония“ представила репертуар 119-го сезона

Театр «Эстония» начнёт работу ещё летом, до официального открытия сезона. С 14 августа, в сотрудничестве с театром Von Krahl, будет представлена одноактная опера Виктора Улльманна “Император Атлантиды” в постановке Пеэтера Ялака, под музыкальным руководством Каспара Мянда с солистами и оркестром национальной оперы. Опера, которую ещё не играли на эстонской сцене, будет представлена в августе 7 раз.

Спектаклем, открывающим 119-ый сезон, будет опера “Пеллеас и Мелизанда” 30 августа. Постановку, получившую несколько премий, в этом сезоне можно будет увидеть лишь 4 раза. Главное событие для почитателей классической музыки, Vana Tallinn Gala, состоится 31 августа. это традиционные гала-концерты, берущие традицию с 2013 года.

Первой премьерой сезона, которая состоится 27 сентября, станет опера Бизе "Кармен", которую представят французский режиссер, художник по декорациям и костюмам Пьер-Эммануэль Руссо и музыкальный руководитель Арво Вольмер. В главных партиях – Хелен Локута, Мари Готро (Франция) или Ауле Урб.

19 октября совместно с Эстонским национальным мужским хором на сцене концертного зала "Эстония" состоится настоящий лирический поединок между добром и злом – драматическая легенда Гектора Берлиоза "Проклятие Фауста", под управлением творческого директора и главного дирижера национальной оперы Арво Вольмера. 7 ноября в большом зале Эстонской академии музыки и театра состоится концерт "Звуки, которые говорят" в честь 150-летия со дня рождения Арнольда Шёнберга. Дирижирует Каспар Мянд, солистка – Кристель Пяртна.

29 ноября станет историческим днём, так как на сцену выходит новое произведение – балет Алиссон Круусмаа и Евгения Гриба "Свет с конца света". Драматург Ээро Эпнер, художник по декорациям Кристьян Суйтс, художник по костюмам Танель Веэнре и художник по свету Прийду Адлас.