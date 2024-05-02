Сделаем хорошее дело вместе! Управа столичного района Пыхья-Таллинна приглашает на толоку

Прошлым летом при сотрудничестве Управы Пыхья-Таллинна и Всемирного дня уборки в Эстонии прошло семь толок на побережьях района. Инициатива продолжится и в этом году - первая уборка состоится на пляже Пикакари в ходе акции «Сделаем».

На толоку приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно на домашней странице акции «Сделаем».

Сбор 4 мая в 10:00 на парковке пляжа Пикакари. До пляжа ходит автобус номер 59, остановка Пикакари. Расписание транспорта: transport.tallinn.ee

Информация о мероприятии на Facebook: https://fb.me/e/815RD2Mgz

На этой неделе в Пыхья-Таллинне проходит ряд толок, дополнительная информация доступна на странице акции teemeara.ee. В этом году толоки в районе начались в апреле. Ученики Пельгулиннаской государственной гимназии прибрались в природоохранной зоне Мериметса и собираются продолжить работу в субботу.