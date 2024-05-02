Умер Андрей Тропилло, "самый важный не-музыкант в истории советского рока"

Как пишет издание «Фонтанка», советский и российский звукорежиссер, в 1980-е сотрудничавший со звездами петербургского рока, умер на 74 году жизни в Финляндии. Его дочь подтвердила это РБК.
Тропилло скончался еще 28 апреля. Коллегам о его смерти сообщили только 1 мая, рассказал «Фонтанке» бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев.
В первой половине 1980-х в его студии «АнТроп» записывали альбомы «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Телевизор», «Алиса» и «Ноль».
Как пишет BBC, эпизод, в котором Виктор Цой записывает дебютный альбом «45», вошел в фильм «Лето» Кирилла Серебренникова (в реестре «иноагентов»). Самому Тропилло кино не понравилось.
Подпольную студию он создал в 1979 году в Доме пионеров Красногвардейского района Ленинграда — формально это был кружок звукозаписи. «Она была оборудована аппаратурой, списанной с „Мелодии“, и там был записан весь золотой фонд русского рок-н-ролла», — вспоминал Тропилло.
Позже он создал «Любительское объединение магнитной звукозаписи» при Ленинградском рок-клубе, с подачи которого фирма «Мелодия» выпустила альбом «Радио Африка» «Аквариума», «Энергию» «Алисы» и другие пластинки.
В 1990-е под лейблом „АнТроп“ Тропилло выпускал альбомы Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Sonic Youth и других групп (без соблюдения авторских прав, законодательство о которых в России еще не было развито), пишет BBC.
Музыкальный критик Артемий Троицкий (также в реестре „иноагентов“) назвал Тропилло „самым важным не-музыкантом в истории советского рока“. „Реальный изобретатель и создатель „магнитиздата“, — написал он в соцсети Х. — Великий безумец, уникальный чувак“.
„Эксцентрик и авантюрист в самом хорошем смысле этого слова, Андрей Владимирович принадлежал к редкой породе тех людей, что способны менять мир вокруг себя и двигать его вперед в условиях, когда это, казалось бы, просто невозможно“, — пишет в телеграме музыкальный критик Андрей Бухарин.
По его словам, за неполные 10 лет на базе кружка звукозаписи был записан „целый ряд важнейших альбомов подпольного тогда советского рока“, от „Аквариума“ и „Кино“ до „Телевизора“ и „Ноля“.
„А на закате Советского Союза Тропилло прямиком из андеграунда возглавил Ленинградское отделение Всесоюзной фирмы „Мелодия“, но и здесь отличился самым необычным образом. Под эгидой, что бы это ни значило, „Продюсерского центра рок-н-ролльных приходов Единой евангелически-лютеранской церкви“ он наладил выпуск пиратских пластинок легенд западного рока“, — пишет Бухарин.
„Но даже в те времена, когда о соблюдении авторских и прочих прав в далекой, переживающий революционный перелом России, можно было совершенно не беспокоиться, подошел в делу, как всегда, нестандартно, творчески изменяя дизайн знаменитых альбомов на советский манер. К слову, сегодня этот винил пользуется заслуженной любовью коллекционеров во всем мире“, — говорит Бухарин.