Умер Андрей Тропилло, "самый важный не-музыкант в истории советского рока"

Как пишет издание «Фонтанка», советский и российский звукорежиссер, в 1980-е сотрудничавший со звездами петербургского рока, умер на 74 году жизни в Финляндии. Его дочь подтвердила это РБК.

Тропилло скончался еще 28 апреля. Коллегам о его смерти сообщили только 1 мая, рассказал «Фонтанке» бывший гитарист группы «Пикник» Александр Савельев.

В первой половине 1980-х в его студии «АнТроп» записывали альбомы «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры», «Телевизор», «Алиса» и «Ноль».

Как пишет BBC, эпизод, в котором Виктор Цой записывает дебютный альбом «45», вошел в фильм «Лето» Кирилла Серебренникова (в реестре «иноагентов»). Самому Тропилло кино не понравилось.

Подпольную студию он создал в 1979 году в Доме пионеров Красногвардейского района Ленинграда — формально это был кружок звукозаписи. «Она была оборудована аппаратурой, списанной с „Мелодии“, и там был записан весь золотой фонд русского рок-н-ролла», — вспоминал Тропилло.

Позже он создал «Любительское объединение магнитной звукозаписи» при Ленинградском рок-клубе, с подачи которого фирма «Мелодия» выпустила альбом «Радио Африка» «Аквариума», «Энергию» «Алисы» и другие пластинки.

В 1990-е под лейблом „АнТроп“ Тропилло выпускал альбомы Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Sonic Youth и других групп (без соблюдения авторских прав, законодательство о которых в России еще не было развито), пишет BBC.

Музыкальный критик Артемий Троицкий (также в реестре „иноагентов“) назвал Тропилло „самым важным не-музыкантом в истории советского рока“. „Реальный изобретатель и создатель „магнитиздата“, — написал он в соцсети Х. — Великий безумец, уникальный чувак“.

„Эксцентрик и авантюрист в самом хорошем смысле этого слова, Андрей Владимирович принадлежал к редкой породе тех людей, что способны менять мир вокруг себя и двигать его вперед в условиях, когда это, казалось бы, просто невозможно“, — пишет в телеграме музыкальный критик Андрей Бухарин.