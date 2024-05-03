Психологи объяснили, как перестать терять ключи и другие предметы быта

Проблемы или особенности памяти нередко становятся препятствием для эффективного обучения, комфортной жизни, достижения целей. Например, педагогам рекомендуют дробить сложные задачи для детей на более простые, помогать ученикам планировать время, а также минимум три раза повторять основные выводы занятия.

Трудно запомнить важную информацию или не забыть выполнить привычное действие бывает и взрослым. Одни постоянно забывают выключать свет дома перед уходом, другие не помнят, куда положили мобильный телефон, ключи или бутылку воды. С подобными ситуациями сталкивалась и одна из авторов книги "Психология памяти", которая основана на данных когнитивных исследований и выйдет в мае в издательстве Routledge, относящемся к Taylor & Francis Group.

По словам авторов, в определенной степени забывание для человека естественно. При этом механизм работы памяти напоминает, скорее, страницу "Википедии", которую можно редактировать, а не записывающее устройство.

Ученые объяснили, что люди лучше запоминают информацию, когда понимают ее необходимость для решения некой практической задачи в будущем. Допустим, можно регулярно забывать, где оставил бутылку воды, но на необитаемом острове, при необходимости выжить, расположение источников, вероятно, прочно закрепится в памяти.

Авторы книги предлагают несколько тактик, которые позволят улучшить память. Например, чтобы не забыть забрать ребенка из автомобильного кресла перед работой, можно оставлять на заднем сиденье машины сумочку.

Некоторые техники, по словам психологов, способны не только натренировать память, но и в долгосрочной перспективе сделать выше уровень знаний. В их числе, к примеру, "тактика поиска", когда из памяти извлекаются необходимые факты. Чтобы запомнить имя нового коллеги, можно обращаться к нему по имени всегда, даже если поначалу это требует умственных усилий.