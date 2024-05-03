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03.05.2024, 08:09

Чудеса Эстонии: началось наблюдение за синими лягушками

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ФОТО: Eestimaa Looduse Fond

С приходом теплой погоды вновь активизировалась брачная миграция амфибий. Сейчас лучшее время, когда кроме лягушачьего пения можно заметить и другие характерные для весны характеристики земноводных, например, появление у лягушек синего окраса. В период размножения наша домашняя болотная лягушка синеет. Жителей Эстонии просят сообщать о встрече с этим редким земноводным в рамках акции «Лягушки на шоссе» по адресу https://www.talgud.ee/uudised/sinine2024 или purga.birgit@elfond.ee.

Добровольцы вновь помогают лягушкам переходить через шоссе с плотным движением, где массово гибнут земноводные. Миграция земноводных к местам размножения началась уже в конце марта, но холода приостановили брачный вихрь.

„Волонтеры сообщили, что в некоторых местах миграция возобновилась. В связи с этим у счастливчиков может появиться возможность встретить редкого синего самца болотной лягушки в дикой природе. Если вы увидите этого принца в синем костюме, пожалуйста, пришлите фотографию в Эстонский фонд природы. Таким образом мы сможем узнать, в каком количестве и где именно они у нас еще есть“, - призвала на помощь жителей Эстонии руководитель кампании „Лягушки на шоссе“ Биргит Пурга. „Также стоит внимательно следить за миграцией лягушек в вашем районе и обращаться к нам, если вы хотите помочь лягушкам“, — добавила Пурга. Фотографии синей лягушки ожидаются до конца мая.

Все одиннадцать видов земноводных Эстонии находятся под охраной природы. На дорогах, пересекающих пути миграции лягушек, большая часть земноводных погибает в вечерние часы во время миграции. Поэтому по возможности стоит избегать вечерних поездок или быть особенно внимательными как к амфибиям, так и к помогающим им волонтерам. Помимо помощи волонтеров, некоторые муниципалитеты поздно ночью перекрыли движение транспорта в важных для миграции местах. Дорожные знаки также были установлены Департаментом транспорта или местным владельцем дороги на время миграции.

Акция „Лягушки на шоссе“ проводится с 2012 года. Цель инициативы — привлечь внимание к земноводным, массово погибающим на дорогах во время весенней миграции, повысить осведомленность людей об играющих важную роль в природе амфибиях, а также получить представление о местах их миграции по всей Эстонии. За прошедшие годы с помощью волонтеров удалось спасти от гибели под колёсами автомобилей 206 193 амфибии. Акция „Лягушки на шоссе“ проходит при финансовой поддержке Центра экологических инвестиций.

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