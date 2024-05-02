Принцессе Шарлотте исполнилось девять лет: ее мама Кейт сделала новое фото

В конце марта стало известно, что принцесса Уэльская лечится от рака и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Как пишет BBC, незадолго до этого Кейт извинилась за „недоразумение“, которое вызвала появившаяся накануне Дня матери ее фотография с детьми.

Тогда ведущие информагентства мира отозвали фото, обнаружив в нем признаки цифровой манипуляции.

Принцессу Шарлотту, которая является третьей в очереди на престол, последний раз видели на публике в Рождество, когда ее семья посетила церковную службу в Сандрингеме.