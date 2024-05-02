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02.05.2024, 14:43

Принцессе Шарлотте исполнилось девять лет: ее мама Кейт сделала новое фото

 
BBC
Britain Royals
Britain Royals
ФОТО: The Prince and Princess of Wales/Kensington Palace | Scanpix

Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию принцессы Шарлотты по случаю ее дня рождения. 2 мая принцессе исполнилось девять лет, пишет BBC.

В конце марта стало известно, что принцесса Уэльская лечится от рака и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Как пишет BBC, незадолго до этого Кейт извинилась за „недоразумение“, которое вызвала появившаяся накануне Дня матери ее фотография с детьми.

Тогда ведущие информагентства мира отозвали фото, обнаружив в нем признаки цифровой манипуляции.

Принцессу Шарлотту, которая является третьей в очереди на престол, последний раз видели на публике в Рождество, когда ее семья посетила церковную службу в Сандрингеме.

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