Бактерии, поедающие пластик, могут помочь утилизировать отходы. Однако не все ученые поддерживают этот метод

Полиуретан — популярная разновидность пластика. Его используют для производства множества продуктов, от чехлов для телефонов до кроссовок. Однако его сложно перерабатывать, как правило, он заканчивает жизнь на свалке.

Но ученые придумали фантастическое решение.

Использовав споры бактерий, поедающих пластики, они создали новый материал, который может саморазрушаться.

В течение всего срока жизни изделия из нового пластика эти споры пребывают в спящем состоянии, а возвращаются к активной жизни лишь когда подвергаются воздействию питательных веществ в компосте.

Изобретение позволяет надеяться, что „мы сможем уменьшить загрязнение природы пластиком“, говорит исследователь Хан Сол Ким из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Споры бактерий также повышают прочность пластика, пишет BBC.

„Наш процесс делает материалы более прочными, а значит, продлевает срок их службы, — говорит Джон Покорски, работавший над проектом. — А когда этот срок заканчивается, мы сможем удалить пластик из окружающей среды, независимо от того, как его утилизируют“.

В настоящее время работа над пластиком ведется на лабораторном стенде, но может начать применяться уже через несколько лет, считают ученые.

Разновидность добавленных в пластик бактерий (Bacillus subtilis) широко применяется в качестве пищевой добавки и пробиотика.

Бактерии нужно генетически модифицировать, чтобы они могли выдерживать очень высокие температуры, необходимые для производства пластика.

Однако с идеей биоразлагаемых альтернатив обычным пластикам согласны не все. Некоторые ученые утверждают, что гораздо лучше просто сократить количество используемого пластика.

В Канаде только что завершился предпоследний раунд переговоров ООН по будущему договору о пластике, цель которого — договориться о глобальном соглашении по борьбе с загрязнением пластиком.