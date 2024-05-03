Финансовые советы от TikTok – доверять или лучше держать своих детей от него подальше?

В последнее время в TikTok набирает популярность челлендж , позволяющий, как утверждается, экономить до 200 евро в месяц. Пользователям рекомендуется воспользоваться месячным календарем и отметить разными цветами четыре дня, в которые они не будут позволять себе тратить деньги, и восемь дней, в которые они не будут покупать, например, кофе или обед, находясь вне дома.

«Создатели контента часто привлекают пользователей интригующими обещаниями. Важно управлять своими ожиданиями: регулярное инвестирование может помочь накопить значительную сумму денег, однако стать миллионером способен далеко не каждый, – отметила Хакиайнен. – Вы действительно можете использовать свое свободное время, чтобы освоить новые навыки для увеличения своего дохода. Однако важно прислушиваться к своим потребностям: не стоит переутомляться и уж точно нельзя забывать об отдыхе. Отдых помогает быть более мотивированным и действовать более эффективно».

Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен соглашается, что для начала инвестирования не требуется обладать десятками тысяч евро. В то же время, многие люди просто не могут откладывать каждую неделю 50–100 долларов или эквивалентную сумму в евро. Поэтому инвестировать следует исходя из своих возможностей.

В видео Кроук раскрывает о нескольких простых правилах: начните инвестировать как можно раньше и как можно чаще, откладывайте 50–100 долларов в неделю и измените свое мышление: получив деньги, думайте не о том, как их потратить, а куда их вложить. Также откажитесь от трех бесполезных занятий и потратьте свое свободное время на освоение двух новых навыков, которые через 3–6 месяцев потенциально могут принести вам дополнительный источник дохода.

Одна из самых распространенных категорий финансовых советов в TikTok – это советы, которые должны помочь зрителю заработать свой первый миллион. Такими советами обычно делятся предприниматели, которым за долгие годы удалость добиться финансовой независимости. Например, видеоролик американского бизнесмена Роберта Кроука «Хотите стать первым миллионером в своей семье?» собрал более 26 миллионов просмотров.

По словам Хакиайнен, это интересный эксперимент, однако в реальной жизни эффективно реализовать его может быть не так просто. «Следование строгому режиму может вызвать у вас желание позднее вознаградить себя, в результате чего в итоге вы можете потратить даже больше, чем изначально сэкономили. Золотой совет: сразу после получения зарплаты откладывать часть денег на обязательные расходы, а часть на сбережения. Тогда на оставшуюся сумму будет легче рассчитывать, например, для проведения свободного времени», сказала представитель банка Citadele.

Составление детального бюджета для расходов

Многие создатели контента предлагают купить их цифровые инструменты, например, планировщики расходов, чтобы более эффективно следить за своими расходами и доходами.

«Планирование бюджета – один из первых и наиболее важных шагов на пути к финансовой мудрости. В этом смысле такие создатели правы. Однако не всегда нужно тратить деньги на дополнительные инструменты, особенно если ваш бюджет и так небольшой. На самом деле очень легко самостоятельно составить базовый бюджет на компьютере, и для этого существует множество руководств», – отметила Хакиайнен.

Правила 50/30/20 и 70/20/10

В TikTok популярны еще два правила – 50/30/20 и 70/20/10. Согласно первому, 50% бюджета человека следует выделять на обязательные расходы, 30% на желания, такие как обед в ресторане, шопинг, и так далее, а 20% на сбережения. Правило 70/20/10 касается тех же составляющих, только в других пропорциях.

«Тут интересно то, что создатели обычно не объясняют, почему следует вести себя таким образом. Разделение бюджета на части поможет вам проанализировать свои расходы и оценить, какие из них существенны, а каких можно избежать. Оценив доходы и потребности, вы сможете самостоятельно определить конкретную часть, которую будете обязательно выделять для сбережений каждый месяц. Это поможет вам сформировать привычку сберегать деньги и следить за своим бюджетом», – объяснила руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен.

«В TikTok можно найти немало интересных советов, связанных с экономией и деньгами, однако относиться к ним все-таки следует критически. Важно, чтобы человек нашел те методы, которые соответствуют именно его доходам и планам, – добавила Хакиайнен. – TikTok также часто используют дети и молодые люди, которые не могут сами принимать инвестиционные решения. В этом случае роль родителей в разъяснении финансовой мудрости и получении новых знаний особенно важна».