03.05.2024, 07:03
ФОТО И ВИДЕО | Необычное свечение в столичном небе взбудоражило жителей Таллинна: „Вы тоже это видели?!“(7)
ФОТО: | Erakogu
По социальной сети Facebook стали распространяться фотографии необычного свечения над таллиннским небом. Люди недоумевают: „Вы тоже это видели?!“, „У кого-то есть ответ, что это?“. Можем смело заявить – мы знаем, что это было!
В редакцию портала RusDelfi уже с позднего вечера стали поступать кадры необычного свечения над столичным небом: кто-то фотографировал объект, кто-то сразу снимал на видео, а кто-то присылал скриншоты из популярных местных пабликов, где люди делились десятками фотографий НЛО из разных точек Эстонии. И везде один и тот же неопознанный объект, и везде задают один и тот же вопрос – что это было?!