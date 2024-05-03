Топчик
03.05.2024, 07:03

ФОТО И ВИДЕО | Необычное свечение в столичном небе взбудоражило жителей Таллинна: „Вы тоже это видели?!“

 (7)
Свечение над Таллинном
Свечение над Таллинном
ФОТО: Viktoria Kutšinskaja | Erakogu

По социальной сети Facebook стали распространяться фотографии необычного свечения над таллиннским небом. Люди недоумевают: „Вы тоже это видели?!“, „У кого-то есть ответ, что это?“. Можем смело заявить – мы знаем, что это было!

В редакцию портала RusDelfi уже с позднего вечера стали поступать кадры необычного свечения над столичным небом: кто-то фотографировал объект, кто-то сразу снимал на видео, а кто-то присылал скриншоты из популярных местных пабликов, где люди делились десятками фотографий НЛО из разных точек Эстонии. И везде один и тот же неопознанный объект, и везде задают один и тот же вопрос – что это было?!

Как оказалось, свечение видели не только в Таллинне. Необычное явление наблюдали во многих местах Эстонии.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии