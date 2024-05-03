Серьезно? Требования группы Scooter, выступающей на фестивале Õllesummer, снова удивляют. Организаторы раскрыли райдер

Помимо привычных для такой мега-звезды условий, таких как пятизвездочный отель и строгие меры безопасности, Scooter хочет за кулисами наити пирог с изюмом и полностью оборудованный DJ-сетап. Артисту привычно играть музыку перед выходом на сцену и для этого ему нужна лучшая техника.

"Сюрпризом" на этот раз можно назвать немецкий довольно сладкий ментоловый ликёр "Berliner Luft", который господа хотят в количестве даже двух бутылок. В список требований к еде и напиткам на четыре страницы входят и более обычные потребности группы, такие как изысканные шампанское, ром, соки, закуски и энергетические напитки.

Отдельно выделены условия по декодированию помещений. Среди прочего, нельзя использовать неоновые лампы и синий ковер. Освещение должно быть регулируемым, и также нужны ароматические свечи.

Группа Scooter также очень заботится о окружающей среде, подчеркивая, что в ее помещениях исключены пластиковые посуда.

Scooter выступит в сопровождении впечатляющего пиротехнического шоу на главной сцене Õllesummer в день открытия, 3 июля. В этот же день на фестивале также выступят Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Tanel Padar, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, Maarja-Liis Ilus и другие.

Õllesummer, самый крупный в Эстонии фестиваль, отмечающий в этом году свое 30-летие, пройдет на Таллинском певческом поле с 3 по 6 июля.