Как накрыть стол на Пасху? 3 необычных блюда из яйц от эстонского консультанта по питанию

Витамин D: варьируется; яйца не являются значимым источником, за исключением случаев, когда они обогащены витамином D. *В Эстонии в магазинах есть такие яйца (также обогащенные омега-3 жирными кислотами)

Витамин А: варьируется в зависимости от источника яйца и диеты курицы, но обычно дает небольшое количество.

По её словам, согласно эстонским и скандинавским рекомендациям диетологов, люди с повышенным холестерином могут безопасно употреблять 1 яйцо в день или, в общей сложности, семь яиц в неделю.

Одно яйцо весом около 55 г средней степени готовности содержит много необходимых для организма питательных веществ: хорошо усваиваемые белки, незаменимые аминокислоты, липиды, витамины и минералы. Полезно знать, что организм лучше усваивает сваренные до полуготовности яйца, чем вкрутую. «Этот вариант приготовления яйца является самым диетическим по сравнению с другими вариантами, например, такими как омлет или жареная яичница. Также рекомендуется отдавать предпочтение органическим яйцам, поскольку куры на таких фермах питаются кормом наивысшего качества. Кроме того, куры, несущие органические яйца, живут в наилучших возможных условиях», – говорит Катри Мерисалу, консультант по питанию Rimi.

Если хочется вместо традиционной подачи яиц удивить гостей и членов семьи чем-то особенным, то можно воспользоваться современными рецептами.

Яйца, маринованные в свекольном соке

Для приготовления яиц, маринованных в свекольном соке, нужно сварить яйца в подсоленной воде на протяжении 8-10 минут, после чего быстро охладить их под холодной водой и очистить. Затем поместить яйца в свекольный сок примерно на два часа, чтобы они приобрели красивый пурпурный оттенок. В это время можно приготовить песто из петрушки, смешав в блендере петрушку, масло, чеснок, семена подсолнуха, тёртый сыр, соль и перец. Подавать яйца, разрезанные пополам, с песто и майонезом. Более детальные инструкции доступны на сайте Rimi.

Салат из картофеля с копчёным лососем и перепелиными яйцами

Чтобы приготовить салат из картофеля с копчёным лососем и перепелиными яйцами, вам понадобятся варёный картофель, копчёный лосось, перепелиные яйца, маринованные огурцы, черри-помидоры и зелёный салат. Картофель нарезать, отварить и смешать с огурцами и лососем. Яйца отварить и разрезать. Добавить помидоры и листья салата. Для заправки смешать мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Салат полить заправкой и перемешать. Посолить и поперчить по вкусу. Более детальные инструкции доступны на сайте Rimi.

Спаржа с соусом из вареных яиц

Для приготовления этого блюда следует отварить яйца, после чего измельчить желтки в блендере с горчицей и постепенно добавлять масло до консистенции майонеза. Затем добавить мелко измельченные белки, зелень, маринованные огурцы, каперсы и Вустерский соус (по вкусу). Спаржу следует очистить, отварить в подсоленной воде пару минут и подавать, украсив лимонной цедрой. Более детальные инструкции доступны на сайте Rimi