Дешево, еще дешевле! Как устроен бизнес сети магазинов Pepco

Польская сеть магазинов Pepco насчитывает в Эстонии 36 магазинов. Она хорошо известна покупателям, но о том, что такое Pepco — как устроен ее бизнес, как ей удается удерживать низкие цены — известно не так много. Delfi изучил историю Pepco, узнал о планах развития в Европе и о том, как уже почти десять лет Pepco Group удается выдерживать гонку за ценовое лидерство.