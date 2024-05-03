Дешево, еще дешевле! Как устроен бизнес сети магазинов Pepco
Польская сеть магазинов Pepco насчитывает в Эстонии 36 магазинов. Она хорошо известна покупателям, но о том, что такое Pepco — как устроен ее бизнес, как ей удается удерживать низкие цены — известно не так много. Delfi изучил историю Pepco, узнал о планах развития в Европе и о том, как уже почти десять лет Pepco Group удается выдерживать гонку за ценовое лидерство.
Магазины Pepco, предлагающие одежду и товары для дома по низким ценам, иногда сравнивают с британским Primark: у них похожая ценовая политика и близкий подход к ассортименту. В отдельных сегментах товаров Pepco конкурирует с H&M или IKEA. Мультинациональный бренд с польскими корнями открывает сотни магазинов в год и ставит перед собой цель — стать крупнейшим в Европе поставщиком товаров со скидками.