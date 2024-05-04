ВИДЕО | Танцовщица с частичным параличом: как это возможно?

„Танцы для меня - страсть, которой я живу, - говорит девушка. - Физические ограничения это просто характеристики человека. Нужно лишь научиться жить с этим“. Сейчас Софи работает сценической танцовщицей по всей Германии. Она живет жизнью о которой мечтала. Как ей это удается? Об этом сюжет Deutsche Welle.