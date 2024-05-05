Роднянский спродюсирует фильм о вторжении РФ в Украину

Голливудская компания Anonymous Content снимет художественный фильм о российском вторжении в Украину. Его продюссером станет уроженец Киева Александр Роднянский. По его словам, идея о съемках картины появилась у компании Anonymous Content после прочтения статьи известного международного эксперта по российской пропаганде Питера Померанцева "Мы можем быть только врагами", которая была опубликована в журнале The Atlantic в первые месяцы полномасштабной российской агрессии. Опираясь на "свидетельские показания мирных жителей", статья рассказывала об "одном из множества эпизодов российской оккупации украинских сел", написал Александр Роднянский на своей странице в Instagramв пятницу, 3 мая.

Режиссером фильма станет киевлянин Мирослав Слабошпицкий

На должность режиссера в проекте Роднянский пригласил киевлянина Мирослава Слабошпицкого, фильм которого "Племя" в 2014 году произвел фурор на международном Каннском кинофестивале. Слабошпицкий уже подготовил сценарий к фильму под названием "Оккупация".

"Каждый раз, когда я читаю его, мне становится не по себе. Потому что он абсолютно реалистичен. В нем нет картонных героев и злодеев, а только страшный рассказ об обычных людях, оказавшихся в худших из возможных обстоятельствах - военных. И о том, что происходит с людьми, получающими власть над другими", - пишет о сценарии Роднянский. Его пост в Instagram сопровождается фото мирных жителей, укрывающихся под разрушенным мостом в Ирпене.

Съемки фильма должны начаться осенью 2024 года в Польше, сообщает издание Deadline.

Роднянский - в рейтинге самых влиятельных людей мировой киноиндустрии