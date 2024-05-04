ФОТО И ВИДЕО | Партийные палатки, батуты и копченые лещи: в Ласнамяэ прошла весенняя ярмарка

В субботу, в ласнамяэском парке Паэ, прошла традиционная сезонная ярмарка. В этот раз горожанам с погодой особенно повезло – настроение поднимала не только доносящаяся из колонок музыка, но по весеннему теплое солнце. Какие цены на ярмарке и что купили посетители – смотрите в видеоопросе.