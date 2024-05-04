04.05.2024, 16:23
ФОТО И ВИДЕО | Партийные палатки, батуты и копченые лещи: в Ласнамяэ прошла весенняя ярмарка
ФОТО: | Delfi Meedia
Батуты, пони, музыка, еда, игрушки, выездные кафе – на весенней ярмарке в Ласнамяэ в этот раз были представлены всевозможные виды товаров, а также развлечения на любой возраст и вкус.
Помимо торговых палаток на ярмарке уютно разместились и партийные палаты с агитационными материалами. Смотри видеоопрос, а также галерею с районного мероприятия.
В целом, все опрошенные люди в голос говорили, что цены на ярмарке хорошие и они удовлетворены уровнем организации.