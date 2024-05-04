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04.05.2024, 16:23

ФОТО И ВИДЕО | Партийные палатки, батуты и копченые лещи: в Ласнамяэ прошла весенняя ярмарка

 
Kevadlaat Pae pargis
Kevadlaat Pae pargis
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу, в ласнамяэском парке Паэ, прошла традиционная сезонная ярмарка. В этот раз горожанам с погодой особенно повезло – настроение поднимала не только доносящаяся из колонок музыка, но по весеннему теплое солнце. Какие цены на ярмарке и что купили посетители – смотрите в видеоопросе.

Батуты, пони, музыка, еда, игрушки, выездные кафе – на весенней ярмарке в Ласнамяэ в этот раз были представлены всевозможные виды товаров, а также развлечения на любой возраст и вкус.

Помимо торговых палаток на ярмарке уютно разместились и партийные палаты с агитационными материалами. Смотри видеоопрос, а также галерею с районного мероприятия.

В целом, все опрошенные люди в голос говорили, что цены на ярмарке хорошие и они удовлетворены уровнем организации.

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