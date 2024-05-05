Родители в 55 лет: у датских принца и принцессы родился второй ребенок

Датское издание Billet-Bladet сообщает, что 26 апреля принц Густав (55 лет) и принцесса Карина (55 лет) стали родителями девочки. Ребенок родился в США от суррогатной матери. Имя малышке пока не выбрано. В семье Густава и Карины, поженившихся в 2022 году, уже есть годовалый Густав Альбрехт. Она также появился на свет от суррогатной матери.

Пара сообщила СМИ, что они очень счастливы и благодарны, что смогли таким образом стать родителями.

Как пишет издание Aftonbladet, на самом деле пара вместе уже двадцать лет, но чтобы пожениться и создать семью, понадобилось очень много времени. Все дело в довольно, мягко говоря, странных королевских обычаях. Дед Густава завещал ему замок, но был важный пункт – чтобы получить его, Густав должен был жениться на ком-то голубой крови. Карина же к представителям знати не относилась и была, так сказать, простым человеком.

Сам замок находится в Германии. Густав много лет обращался в суд, чтобы признать завещание недействительным. В конце концов высший суд Германии решил, что Густав является законным владельцем замка и всего, что к нему относится.

Предки Густава родом из Дании, Германии и Швеции. Его мать — принцесса Бенедикта, младшая сестра Маргрете II.

Маргрете II была королевой с 1972 по 2024 год. В последний день 2023 года она объявила, что 14 января 2024 года, в 52-ю годовщину своего восшествия на престол, уступит этот высший титул своему сыну, наследному принцу Фредерику. Теперь он правитель страны.