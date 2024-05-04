День полезных дел „Сделаем!“ сегодня объединяет десятки тысяч человек по всей стране

Студией на добровольных началах руководят студенты факультета журналистики Тартуского университета Трийну Ресс, Анна Аурелия Кангур, Геттер Мийда Каск и Йоханнес Пеэтсалу , а в качестве музыканта задействован Атс Аавакиви . Йоозеп Курм вместе со своей молодежной командой занимается технической реализацией. Впервые в истории Дня полезных дел в Тартуском Доме природы в прямом эфире работает студия «Сделаем!». За ходом толок и работой штаба можно следить как в прямом эфире, так и в записи.

Прямая трансляция из студии «Сделаем!» ведется сегодня из штаба по адресу www.teemeara.ee/otse . В год, когда Тарту является культурной столицы Европы, впечатления и комментарии участников толок по всей Эстонии поступают слушателям и зрителям прямо в телефоны и на другие экраны. Из студии осуществляется прямая связь с толоками, ведутся беседы с гостями студии, дается обзор некоторым толокам, а также проводятся приятные музыкальные паузы. Своими впечатлениями также делятся координатор «Тарту 2024» по Южной Эстонии Аннела Лаанеотс , координатор программы «Зеленая школа» при Тартуском доме природы Эва Кирсипуу-Вади , руководитель Эстонского фонда природы Тармо Тюйр , руководитель Дня полезных дел «Сделаем!» Хенрик Рааве , а также уездные координаторы «Сделаем!» вместе с организаторами и участниками толок.

По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем!» Хенрика Рааве , сегодня во всех уголках Эстонии проходит насыщенный работой день. «Вчера мы выслали последние рекомендации по проведению толок их организаторам. Погода также, кажется, благоприятствует нашему совместному предприятию и хорошо подходит для работ по обеспечению водной безопасности, созданию богатых биоразнообразием учебных садов и других видов деятельности на толоках», - сказал Рааве. Он добавил, что многие толоки проходят более оживленно благодаря т.н. культурным перекусам, а за тем, как проходит День полезных дел «Сделаем!», можно следить в прямом эфире на сайте.

Напомним три фокус-темы Дня полезных дел этого года: в сотрудничестве со Спасательным департаментом внимание уделяется снижению рисков, связанных с водоемами вблизи домов, в рамках программы «Зеленая школа» создаются богатыми биоразнообразием учебные сады-огороды при детских садах и школах, а в рамках «Тарту 2024» толоки становятся филиалами культуры. Конечно же, каждый человек и сообщество сами решают, следовать ли фокус-темам и какая работа требует внимания именно на их толоке. Толоки, включающие в себя ярко выраженный культурный аспект, можно найти по адресу: https://teemeara.ee/tahelepanu-all/kultuurielamus-talgutel.

Команда «Сделаем!» подчеркивает важность соблюдения техники безопасности во время толок, включая меры по обеспечению пожарной и водной безопасности, а также надзор за маленькими детьми, участвующими в работе. При обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на него, нельзя к нему прикасаться - следует оградить его местонахождение и немедленно сообщить о находке в Спасательный департамент по телефону 112. Об открытых люках и других опасных объектах просим сообщать по телефону 1247.

Впечатлениями, фотографиями и видео с толок можно делиться в социальных сетях с хэштегом #teemeära2024 и @talgupaev или отправьте ссылку на фотографии по электронной почте на адрес info@teemeara.ee (укажите название и место проведения толоки). Видео, посвященные Дню полезных дел, можно загрузить на YouTube («Teeme Ära 2024»). За впечатлениями участников толок можно следить по адресу www.teemeara.ee/otse.

Этой весной, уже 17-ый год подряд, День полезных дел "Сделаем!" вновь вдохновляет десятки тысяч человек по всей Эстонии объединить усилия и внести свой вклад в улучшение жизни в родных краях. День полезных дел "Сделаем", или Teeme Ära talgupäev, проводится в нынешнем формате в 15-ый раз и вырос из масштабной уборки всей территории Эстонии в 2008 году и последующего за ней всеэстонского мозгового штурма 2009-го года. Вот почему мы решили символически назвать 2024 год годом культуры толок, и этой весной мы вновь демонстрируем широкой общественности собранные ранее рассказы о толоках и другие ценные экспонаты, обогащающие толоки культурными впечатлениями.

Организаторы Дня полезных дел «Сделаем!» в этом году: Эстонский фонд природы, Эстонское движение деревень «Родной край» и образованная ими сеть. Спонсоры и партнеры мероприятия: Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Фонд Зигрид Раусинг, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, программа «Зеленая школа» при Тартуском доме природы, Органический центр Эстонского университета естественных наук, Таллиннская программа городских образовательных садов, Министерство культуры, Фонд «Тарту 2024» и др.