"К Путину всегда относилась с симпатией. Навального никогда не поддерживала": Настя Ивлеева дала первое интервью после „почти голой“ вечеринки

«Почти голая» вечеринка — это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте. Я согласна, что какие-то морально-этические нормы были нарушены. Последствия для участников в каком-то отношении справедливы, но гонения, хейт и доносы — за гранью.

Желания покинуть Россию не было никогда. В день рождения я была в Донбассе, но не стала это афишировать. Донбасс — это не прачечная. Мне было важно поехать без лишних комментариев. Мариуполь не оставляет равнодушным. Уникальное зрелище, как из руин рождается новая жизнь. Ты слышишь войну, она не прекращается там. Я была на линии соприкосновения. Если бы моей целью было необдуманное и без души и сердца переосмысление, я бы этой возможностью воспользовалась еще в январе по примеру коллег.

Комментировать публикации [в инстаграме с призывами к миру], которые были два года назад, уже неактуально — там не было ни разбора, ни понимания, ни знания мало-мальски базовых исторических данных, чтобы провести какой-то анализ. Но смысл остался, я против любой войны. Что касается недавнего удаления — это обычный испуг. Из растерянности, от незнания, от страха я это все удалила, потом вернула.

Видео после «почти голой» вечеринки было искренним, чтобы искренне попросить прощения у аудитории. Хорошо что так случилось. Эта ситуация позволила пересмотреть многие вещи, понять, где перегнули, сделать правильный акцент.

У аудитории однозначно есть запрос на традиционные ценности и есть перспектива [их] популяризировать. Традиционные ценности делятся на множество категорий: любовь, искренность, лояльность, милосердие. Там много граней, которые можно трансформировать в интересный контент.