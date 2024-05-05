Воздушный шар вместо головы? На что еще способен ИИ

"Сложно сделать так, чтобы во всех кадрах лицо было одинаковое, поэтому мы решили проблему другим способом. Вместо головы у нашего героя - желтый шар", - рассказывает режиссер Патрик Кроненберг. Трудности возникали с кадрами, в которых появлялись руки, и с определенными движениями героев фильма. "Легко создать что-то красивое. Но сложно заставить это красивое делать то, что вы хотите", - объясняет детали производства режиссер Уолтер Вудман. Особенно трудно было добиться того, чтобы тело героя двигалось в унисон с воздушным шаром вместо головы.

Короткометражный фильм "Air Head" с первого взгляда сложно заподозрить в том, что он снят с помощью искусственного интеллекта. Новая технология позволила команде на каждом этапе генерировать необходимое количество изображений. При аналоговых методах такая скорость немыслима. Однако это все-таки не только итог работы искусственного интеллекта . Не обошлось здесь и без человеческого фактора. Смешивать клипы, заниматься обработкой, выставлять цвет, - всю эту работу команда проделывала своими руками.

"Когда мы впервые услышали о Sora, то сразу поняли, что хотим снять с помощью этой технологии фильм", - рассказывает продюсер Сидни Вудман. Ее муж Уолтер Вудман - публицист и режиссер. Совместно с коллегой-режиссером Патриком Кроненбергом они создали фильм всего за полторы недели. Без технологии Sora это было бы просто невозможно, но для того, чтобы получить итоговый результат, пришлось создать сотни промптов (ИИ-команд).

Уникальным можно назвать и сам фильм, ведь это первая короткометражка, сгенерированная искусственным интеллектом - технологией Sora. Ее разработчик - компания OpenAI (США), которая является и разработчиком чат-бота Chat Generative Pre-trained Transformer (Chat GPT). Эта программа способна вести диалог, искать ошибки в программном коде, создавать текстовый контент за считанные секунды.

"Говорят, что каждый человек - уникален. Каждый чем-то отличается от других. В моем случае совершенно очевидно, что имеется в виду", - так начинается короткометражный фильм под названием "Air Head". Его главный персонаж действительно единственный в своем роде - вместо головы у него желтый воздушный шар, пишет Deutsche Welle .

"Сумасшедшая коллаборация" режиссеров и ИИ

Режиссер Кроненберг описывает новый опыт работы с Sora как "сумасшедший вид коллаборации". "При работе с промтами ИИ-система настраивается так, чтобы она делала то, что вам нужно", - говорит он и приводит следующий пример. Искусственный интеллект пририсовал голове героя смайлик. Недостаточно просто сказать ИИ, чтобы он не помещал эмодзи на шар. ИИ сделает все наоборот, и тогда лицо будет на шаре. В итоге наиболее точная команда, которая привела к нужному результату, звучала примерно так: "Человек с желтым шаром вместо головы. Шар чистый".

Фолькер Хельцле - руководитель отдела исследований и разработок Института анимации Киноакадемии Баден-Вюртемберга, исследующий возможности анимации с использованием искусственного интеллекта. Фильм его впечатлил, и он этого не скрывает, но вместе с тем его беспокоит, что с привлечением программы Sora утрачивается часть творчества. „Обычно я погружаюсь в тему и могу проводить часы, а то и дни, работая над анимацией деталей. С Sora я просто сижу в „машине времени“ и не принимаю участия в творческом процессе“, - не скрывает разочарования немецкий эксперт.

Однако для Уолтера Вудмана Sora - еще один член команды в творческом процессе. „Как у режиссера, у тебя всегда есть определенное представление о том, как что-то должно происходить, в том числе, и с актерами. Но ты должен включаться в процесс и оставлять пространство для новых открытий. Только так можно создать идеальный продукт“, - уверен режиссер. Работая с Sora, он наблюдал, что чем больше пытаешься направить систему по какому-то определенному пути, тем хуже получается результат.

Будущее с искусственным интеллектом