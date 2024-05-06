В бывшей ставке Гитлера обнаружены человеческие останки

Именно здесь в июле 1944 года было совершено неудачное покушение на Гитлера, а в январе 1945 года саперы вермахта перед самым отступлением взорвали бетонные бункеры, толщина которых достигала восьми метров.

Сегодня „Волчье логово“, находящееся в гуще леса и окруженное болотами и озерами, состоит из огромных, покрытых мхом бункеров и остатков зданий, и ежегодно привлекает сотни тысяч искателей приключений. Энтузиасты из польского фонда Fundacja Latebra и немецкого историко-археологического журнала Relikte der Geschichte уже несколько лет обследуют территорию „Волчьего логова“. В конце апреля стало известно о страшной находке, обнаруженной ими еще в феврале: в руинах дома Геринга были найдены скелеты нескольких человек, в том числе, новорожденного ребенка.

„Это был настоящий шок, - вспоминает в разговоре с DW участник группы Октавиан Бартошевски. - В этот день мы хотели выяснить, действительно ли под слоем бетона в доме номер 15, в свое время принадлежавшего Герингу, находился деревянный пол. Был уже вечер. На глубине примерно 20 сантиметров мы нашли обгоревшие доски и поврежденные канализационные трубы. И вдруг среди них мы увидели фрагмент человеческого черепа“.