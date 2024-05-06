Умер художник-абстракционист Фрэнк Стелла

Его жена доктор Хэрриет Макгурк рассказала The New York Times, что художник умер 4 мая в своем доме в Вест-Виллидж на Манхэттене. Причиной смерти мужа она назвала лимфому.

Фрэнк Стелла родился 12 мая 1936 года в городе Молден в штате Массачусетс. Он работал в стилях живописи жестких контуров и постживописной абстракции.

The New York Times называла Стеллу „доминирующей фигурой в послевоенном американском искусстве“. Художник в том числе известен серией работ „Черные картины“, созданной в конце 1950-х, когда Стелле было около 20 лет. Газета отмечает, что эти полотна „захватили мир искусства“.

Позже художник стал использовать в своих работах яркие цвета, изогнутые линии, его работы также стали более трехмерными.

Фрэнк Стелла продолжал работать после 80 лет. Его новые работы выставлены в галерее Джеффри Дейча в Нью-Йорке.