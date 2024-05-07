Ким Чен Ын — звезда TikTok. Как северокорейский пропагандистский ролик стал суперхитом в соцсетях

„Тут нет места абстрактным фразировкам или слишком сложным ритмам“, — говорит Александра Леонзини, ученая из Кембриджского университета, изучающая северокорейскую музыку.

Но при написании хита, который должен стать популярным в Северной Корее, учитываются далеко не только коммерческие соображения: власти хотят, чтобы навязчивая мелодия проникла в умы людей.

„Об ABBA здесь напоминает каждая нота, — считает Питер Муди, специалист по Северной Корее из Корейского университета. — В ней много оптимизма, она невероятно легко запоминается, и в ней есть богатый набор сегментов, звучащих в оркестровом стиле“, — отмечает он.

Однако в ней есть и некие мотивы советской эпохи, а пользователи поколения Z описывают песню как „нечто в стиле ABBA“, ставя ее в один ряд с популярной шведской группой.

Она бодра, отличается быстрым темпом и очень легко запоминается — все эти качества делают песню очень похожей на западные поп-хиты.

Песня под названием „Дружелюбный отец“ — лишь последняя из череды пропагандистских поп-композиций, выпущенных в КНДР за последние 50 лет.

Но за оптимистичной поп-музыкой на самом деле стоит намного более зловещее явление, говорят эксперты, пишет BBC .

„Просто в точку!“, „Эта песня достойна Грэмми“, „Это такая антиутопия, но мгновенно запоминается“ — это лишь некоторые из восторженных комментариев под видео песни в TikTok.

„Тейлор Свифт не ожидала, что ее так „вынесут“ сразу после выпуска ее нового альбома“, — пошутил один фанат в сети.

„Но дело в том, что это просто отличная мелодия“, — отмечают тиктокеры.

„Давайте воспоем Ким Чен Ына, великого лидера / Мы будем гордиться Ким Чен Ыном, нашим дружелюбным отцом“, — поется в песне.

Большинство из них явно даже не подозревает, о чем же на самом деле говорится в тексте „хита“, восхваляющего человека, который обещал „полностью уничтожить США“ и запустил десятки баллистических ракет.

Но пропагандистский ролик „завирусился“ в интернете: синти-поп из КНДР явно пришелся по душе пользователям, принадлежащим к поколению Z (то есть людям, родившимся в конце 1990-х — начале 2000-х).

Эти мелодии должны быть простыми, доступными и легко воспринимаемыми.

Они также должны звучать в таком вокальном диапазоне, чтобы их могло петь большинство людей. Массам не нужны „вокальные упражнения“, так что забудьте о многооктавных риффах.

Леонзини говорит, что в северокорейском официальном песеннике редко встречаются композиции, наполненные настоящими эмоциями. „Идея в том, чтобы мотивировать людей, чтобы они стремились к общей цели на благо нации… Так что им ни к чему создавать баллады и тому подобное“, — говорит она.

В Северной Корее творческая свобода не допускается. Музыкантам, художникам и писателям запрещено создавать произведения просто ради искусства.

„Все искусство в Северной Корее должно служить классовому воспитанию граждан и, в частности, учить их, по каким причинам они должны испытывать чувство благодарности и чувство преданности партии“, — говорит Леонзини.

Правительство Северной Кореи верит в теорию, согласно которой каждое произведение должно содержать идеологическое „семя“, то есть посыл, который затем массово распространяется через искусство.

Музыка — один из самых мощных инструментов искусства, которым Пхеньян активно пользуется и создает множество поп-песен для домашнего потребления.

Власти КНДР отправляют на иностранные гастроли оперные труппы и симфонические оркестры, но ансамбли попроще предназначены только для внутренней аудитории.

Как рассказывают перебежчики, северокорейцы каждое утро просыпаются под пропагандистские песни, доносящиеся с городских площадей.

„Список песен и тексты последних песен, которые выпускаются не так часто, печатают в газетах и журналах. Обычно людям также приходится учить танцы, которые их сопровождают“, — говорит Кит Ховард, профессор музыковедения Лондонской школы восточных и африканских исследований, который впервые ездил в Северную Корею еще в 1990-х годах.

„К тому времени, когда песня как бы проникает в организм, она становится частью человека“, — говорит он.