Пол Маккартни ответил на признание в любви спустя 60 лет

«Адриен из Бруклина, если ты это слышишь, знай, что Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит», — написал он в своем посте. К публикации Маккартни приложил кадры кинокомпании CBS, на которых было запечатлено эмоциональное признание девушки. Артист пригласил девушку посетить свою фотовыставку.

18 июня 2024 года исполнителю исполнится 82 года. Сейчас Маккартни уже 12 лет женат на 63-летней Нэнси Маккартни, с которой они перед браком были в отношениях еще четыре года.

Пол и Нэнси поженились в 2011 году после четырех лет романа. У обоих есть дети от предыдущих отношений — у Нэнси сын Арлен от бывшего мужа Брюса Блейкмена, у Пола — Стелла, Джеймс, Хезэр и Мэри, рожденные в браке с Линдой Маккартни, и дочь Беатрис, рожденная в браке с Хезэр Миллс.