ФОТО | „Евровидению“ дали официальный старт! 5Miinust, Puuluup и другие звезды прибыли на церемонию открытия в Мальмё(29)
Все конкурсанты нынешнего „Евровидения“, за исключением Израиля, приняли участие в традиционном дефиле перед его открытием. Среди фаворитов конкурса - Хорватия, Швейцария, Украина и Италия, пишет Deutsche Welle.
Церемония открытия „Евровидения“ - самого крупного телевизионного музыкального конкурса в мире состоялась в воскресенье, 5 мая, в Мальмё на юге Швеции. Ей предшествовало традиционное дефиле участников нынешнего „Евровидения“. В этом году фанаты могли только издали наблюдать, как исполнители общались с журналистами. В связи с проведением конкурса в городе приняты особые меры безопасности. Затем участников „Евровидения“ приветствовали мэр Мальмё, представители Европейского вещательного союза и шведской телекомпании SVT, которые соответственно организуют и проводят конкурс.
В этом году на 68-м по счету "Евровидении" представлены 37 стран. Их делегации, за исключением Израиля, приняли участие в дефиле по ковровой дорожке к месту проведения церемонии открытия в концертном комплексе Мальмё.
Как сообщили организаторы, певица Эден Голан не вышла на публику, так как в 2024 году День памяти жертв Холокоста - национальный день траура - выпал в Израиле на 5 мая. Делегация Израиля находится в Мальмё под особой охраной.
"Евровидение" и война Израиля против ХАМАС
За несколько месяцев до начала конкурса многочисленные деятели культуры Швеции, а также других стран потребовали исключить Израиль из участия в "Евровидении" из-за войны в секторе Газа. Военная операция израильской армии стала ответом на нападение террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Европейский вещательный союз отверг эти требования. В дни проведения конкурса в Мальмё ожидаются несколько массовых акций - как пропалестинских, так и солидарности с Израилем.
Мальмё является третьим по величине городом Швеции. Здесь особенно высока доля мигрантов, особенно из мусульманских стран. По разным оценкам, около трети жителей Мальмё родились не в Швеции. За три дня до открытия конкурса Совет национальной безопасности Израиля предостерег израильтян от поездок на "Евровидение" в Мальмё, указав на "высокую концентрацию сирийских, ливанских, иракских и иранских мигрантов" и назвав этот город "центром антиизраильских протестов".
Между тем шведская полиция была подвергнута критике за то, что не воспрепятствовала заранее объявленной акции сожжения Корана в Мальмё. Это сделали мужчина и женщина, что было видно на видео, выложенном 3 мая в прямом эфире в TikTok. Акцию осудили в совместном заявлении председатель Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт и генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад бин Абделькерим Аль-Иса. В сентябре 2023 года в Мальмё после публичного сожжения Корана вспыхнули беспорядки. На этот раз обошлось без них.
В общении с журналистами участники конкурса уклончиво отвечали на политические вопросы, ссылаясь на слоган "Евровидения" "United by music" ("Объединенные музыкой"). А представитель Германии на конкурсе Isaak признался DW, что вопросы о политике действуют ему на нервы. "Я не политик, я - музыкант", - пояснил исполнитель.