ФОТО | „Евровидению“ дали официальный старт! 5Miinust, Puuluup и другие звезды прибыли на церемонию открытия в Мальмё

Церемония открытия „Евровидения“ - самого крупного телевизионного музыкального конкурса в мире состоялась в воскресенье, 5 мая, в Мальмё на юге Швеции. Ей предшествовало традиционное дефиле участников нынешнего „Евровидения“. В этом году фанаты могли только издали наблюдать, как исполнители общались с журналистами. В связи с проведением конкурса в городе приняты особые меры безопасности. Затем участников „Евровидения“ приветствовали мэр Мальмё, представители Европейского вещательного союза и шведской телекомпании SVT, которые соответственно организуют и проводят конкурс.

В этом году на 68-м по счету "Евровидении" представлены 37 стран. Их делегации, за исключением Израиля, приняли участие в дефиле по ковровой дорожке к месту проведения церемонии открытия в концертном комплексе Мальмё.

Как сообщили организаторы, певица Эден Голан не вышла на публику, так как в 2024 году День памяти жертв Холокоста - национальный день траура - выпал в Израиле на 5 мая. Делегация Израиля находится в Мальмё под особой охраной.

"Евровидение" и война Израиля против ХАМАС

За несколько месяцев до начала конкурса многочисленные деятели культуры Швеции, а также других стран потребовали исключить Израиль из участия в "Евровидении" из-за войны в секторе Газа. Военная операция израильской армии стала ответом на нападение террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Европейский вещательный союз отверг эти требования. В дни проведения конкурса в Мальмё ожидаются несколько массовых акций - как пропалестинских, так и солидарности с Израилем.