"Евровидение-2024“: скандалы, фавориты и новые правила

Европейский вещательный союз вынужден был выступить со специальным заявлением в поддержку всех конкурсантов и опубликовать подборку ответов, объясняющих, почему Израиль не отлучен от "Евровидения". Суть их сводится к "неполитическому характеру конкурса" и разнице между деятельностью национальных вещателей в Израиле и России. Ведь формально исполнителей на "Евровидение" отправляют телекомпании, а российские вещатели, как указывается на сайте ЕВС, "систематически нарушали ценности общественных СМИ".

В 2024 году на подготовке к "Евровидению" сказалась война Израиля против ХАМАС в ответ на бойню, устроенную террористами из этой организации. В январе более тысячи деятелей культуры Швеции подписали петицию с требованием исключить Израиль - по аналогии с Россией - от участия в конкурсе из-за проведения масштабной военной операции в секторе Газа. В марте 9 из 37 участников "Евровидения-2024" призвали к "немедленному и долгосрочному прекращению огня" на территориях Палестинской автономии. Эти же исполнители - в первую очередь, представитель Великобритании Олли Александр, - позже стали в Сети жертвами хейт-кампании за то, что не отказались от поездки в Мальмё, несмотря на участие в конкурсе Израиля.

Два последних "Евровидения" проходили под знаком российской агрессии против Украины. Ее следствием стало исключение России из конкурса, а затем и выход РФ из Европейского вещательного союза (ЕВС) - его организатора. На волне европейской солидарности с Украиной победу на "Евровидении-2022" одержала украинская группа Kalush Orchestra. Годом позже от имени Украины конкурс прошел в британском Ливерпуле. Символы солидарности с этой страной можно было увидеть повсюду: и на сцене, и в самом городе.

Песенный конкурс "Евровидение" считается официально открытым после традиционного дефиле его участников перед журналистами и фанатами, которое на этот раз состоится вечером 5 мая в шведском Мальмё. Финал конкурса в 2024 году пройдет 11 мая, а полуфиналы - 7 и 9 мая. Мальмё в третий раз принимает "Евровидение". Как и в 2013 году, конкурс привезла сюда певица Лорин. Она уже дважды выигрывала "Евровидение". В общей сложности Швеция побеждала на конкурсе семь раз. До прошлого года этот рекорд долгое время держала Ирландия.

Чрезвычайные меры безопасности на "Евровидении" в Мальмё

Мальмё с населением около 360 тысяч человек - третий по величине город Швеции. И в нем особенно высока доля мигрантов. В Швеции не регистрируют религиозную принадлежность. Но, по некоторым оценкам, каждый шестой житель Мальмё может быть мусульманином. В сентябре 2023 года после акции публичного сожжения Корана город был охвачен беспорядками.

Во время предстоящей конкурсной недели ожидаются две многотысячные пропалестинские демонстрации. Они запрещены рядом с местом проведения конкурса, но нельзя исключать акций, которые могут помешать его ходу, например, блокирования дорог. Чтобы не допустить беспорядков, к началу "Евровидения" в Мальмё стянуты дополнительные силы полиции, в том числе - из соседних Дании и Норвегии. В городе во многих местах можно увидеть наклейки против участия Израиля в "Евровидении". В то же время шведская полиция запретила израильским фанатам публично демонстрировать национальные флаги. А делегации Израиля предписано покидать гостиницу только для репетиций и выступлений на конкурсе.

Связи с Россией участников "Евровидения-2024"

20-летняя представительница Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан столкнулась с проблемами еще до приезда в Мальмё. Лишь с третьей попытки текст и название ее песни "Hurricane" были допущены к конкурсу. По мнению организаторов, в первых двух вариантах было слишком много отсылок к трагедии 7 октября - в этот день в 2023 году на Израиль напали террористы ХАМАС. Фанаты конкурса подробно обсуждали и тот факт, что большую часть жизни Эден провела в России. Там работал ее отец, а она успешно участвовала в таких конкурсах на российском ТВ как "Голос. Дети" или детская "Новая волна", прошедшем в уже аннексированном Крыму. Чуть больше года она пела в составе герл-группы "Cosmos girls", продюсируемой Григорием Лепсом. Из России Эден Голан уехала с родителями после начала полномасштабного вторжения в Украину.