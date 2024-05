"Евровидение-2024“: скандалы, фавориты и новые правила

Фавориты "Евровидения"

По прогнозам букмекеров, главная борьба за победу на "Евровидении-2024" развернется между Швейцарией и Хорватией. Швейцарию представляет Немо с почти автобиографической композицией "The code". В свои 24 года Немо называет себя небинарным человеком. И речь в "The code" - миксе из рэпа, оперной арии и электронной музыки в стиле драм-энд-бейс - идет о поиске себя.

В харизматичности Немо не уступает 28-летний хорват Марко Пуришич. Его сценическое имя Baby Lasagna. В, казалось бы, шуточной композиции "Rim Tim Tagi Dim" (коктейле из поп-музыки, тяжелого метала и техно) поднимается серьезная проблема, связанная с тем, что молодые люди в поисках лучшей жизни вынуждены покидать родные места. В первую пятерку фаворитов входят также украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil, Анджелина Манго из Италии и Йост Кляйн из Нидерландов. Немцы надеются, что их исполнитель Isaak с поп-композицией "Always on the run" преодолеет проклятие последних восьми конкурсов. На них Германия лишь один раз заняла достойное четвертое место, в остальные годы это были предпоследние или последние позиции.