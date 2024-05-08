Болезнь, авария и одиночество: что случилось с Андреем Губиным(5)
30 апреля известному певцу Андрею Губину исполнилось 50 лет. В середине 90-х его песни были очень популярны, а в конце нулевых артист неожиданно пропал с радаров шоу-бизнеса. Уже более 15 лет Губин не выходит на сцену и практически не появляется на публике. В редких интервью музыкант объясняет свой затворнический образ жизни заболеванием, из-за которого он якобы „постепенно умирает“. Что случилось с кумиром 90-х и чем Андрей Губин занимается сейчас — в материале „Газеты.Ru“.
Когда был популярен Андрей Губин — и чем он известен
Пик популярности Андрея Губина пришелся на девяностые и первую половину нулевых, когда практически каждая новая композиция артиста немедленно становилась хитом, а гастрольный график был расписан на год вперед. В 2005-м он перестал выпускать песни и давать концерты, сфокусировавшись на продюсировании молодых исполнителей. Губин, например, продюсировал проект радиоведущей Кати Гордон и певицы Юлии Беретты, а параллельно писал песни для Кристины Орбакайте, Жанны Фриске и других исполнителей. Самые популярные композиции самого Губина — „Мальчик-бродяга“, „Зима-холода“, „О тебе мечтаю я“, „Убегает лето“, „Танцы“, „Девушки как звезды“, „Ночь“.
Вызов на бокс и в суд из-за песни „Ниже ростом только Губин“
В 2004 году Андрей Губин стал приглашенной звездой четвертой „Фабрики звезд“, где вместе с выпускниками проекта исполнил свою песню „Девушки как звезды“. После эфира наставник „Фабрики“ Игорь Николаев написал песню „Ниже ростом только Губин“ и подарил ее одному из своих подопечных, певцу Антону Зацепину. Губина сильно задела быстро ставшая хитом композиция, он планировал подать в суд на Николаева и Зацепина — и даже вызвал последнего на боксерский поединок. До суда, как, впрочем, и до поединка, дело не дошло, а в 2012 году Зацепин принес Губину публичные извинения.
Уход Андрей Губина со сцены
В 2010 году Андрей Губин окончательно пропал с радаров шоу-бизнеса. Долгое время в прессе муссировались слухи о том, что у певца серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками — и он проходит лечение в рехабе. Однако в 2012 году Губин появился в эфире программы «Сегодня вечером», где заявил, что продолжает писать музыку, но не выходит на публику, поскольку «плохо выглядит и много болеет». В беседе с Андреем Малаховым певец добавил, что потратил около 50 000 долларов на лечение в клиниках Германии и Израиля, но, от чего именно он лечился, не уточнил.
«Со здоровьем у меня уже достаточно долго происходит полная ерунда. Очень болит левая рука и левая сторона лица. Каждый день для меня как испытание», — подытожил Губин.
Болезнь Андрея Губина, ДТП и покушение
Летом 2017 года Андрей Губин стал гостем российского шоу «Прямой эфир», где рассказал, что еще в середине нулевых врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия» (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли). Вместе с этим музыкант заявил, что на него якобы идет охота — неизвестные его преследуют и специально вредят ему. В подтверждение своих слов артист рассказал об автомобильной аварии, в которую он попал в Сочи.
«Я ехал в такси, я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. <...> Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я тогда их не замечал, я маленький был. Ну что вы творите? Ну хорошо, хотя бы не надо давить меня КамАЗами на улице», — сказал певец, не уточнив, кто именно хочет навредить ему.
Во время эфира Губин вел себя достаточно резко, а порой даже агрессивно, из-за чего некоторые эксперты предположили, что певец страдает от паранойи, а все его жалобы на плохое самочувствие и страхи за свою жизнь — симптомы психического, а не неврологического заболевания.
Ухудшение болезни
В 2020 году Андрей Губин на несколько месяцев перебрался жить в Египет, где пытался вылечиться у местных врачей. Но все оказалось тщетно, и артист вернулся на родину.
„Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все“, — поделился он журналистам.
В октябре 2021 года Андрей Губин заявил, что „постепенно умирает“: „Я очень сильно болею, думаю, что это следствие того, что я в юности много занимался спортом и получил много травм. Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда на самом деле было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно“.
Новые песни Андрея Губина
В сентябре 2022 года Андрей Губин впервые за долгое время поделился хорошими новостями. В разговоре с журналистами МУЗ-ТВ артист рассказал, что за последние годы у него накопилось огромное количество песен — и он готов сотрудничать со своими любимыми артистами: Тимати, Егором Кридом, Нилетто и Рамилем.
«Я концертов не даю, поэтому у меня много свободного времени, которое я посвящаю либо спорту, либо девушкам, либо музыке», — заявил Губин.
Музыкант уточнил, что сам он пока не может вернуться на сцену, так как состояние здоровья все еще плачевно.
Личная жизнь Андрея Губина
Андрей Губин никогда не страдал от нехватки женского внимания, но так и остался холостяком без детей. Одним из самых ярких в жизни музыканта был роман с Елизаветой Саутиной — той самой девушкой, которой Губин посвятил песню «Лиза». Молодые люди прожили вместе несколько лет и даже планировали пожениться, но из-за постоянных гастролей артиста пара разошлась.
В конце 90-х Губин встречался с певицей Люсей Кобевко из дуэта «Карамель», но их роман продлился недолго. Девушка рассчитывала на серьезные отношения и ждала от артиста предложения руки и сердца, однако тот оказался не готов, и через два года влюбленные расстались. Спустя много лет Андрей Губин признался, что тяжело переживал разрыв с Кобевко, долго не мог ни в кого влюбиться и «бегал по девчонкам». В нулевых артисту приписывали романы с певицами Жанной Фриске, Татьяной Терешиной и Юлией Береттой, но ни один из них так и не подтвердился.
В 2017 году в прессе появилась информация о том, что у Андрея Губина есть внебрачный сын от поклонницы. Встреча музыканта с его предполагаемым наследником произошла во время эфира на шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись»: 21-летний Максим Кваснюк заявил, что у его матери была близость с артистом во время гастролей. Юноша действительно был поразительно похож на молодого Губина, однако сделанный позже тест на отцовство оказался отрицательным.
Что с Андреем Губиным сейчас
В феврале 2024 года Telegram-канал Shot сообщил, что Андрей Губин пошел на поправку и совсем скоро может вернуться на сцену. По данным канала, артист прошел полное медицинское обследование, результаты которого обнадеживают. Уточняется, что окончательный диагноз Губину так и не поставили, но, по мнению врачей, проблемы с лицом вызвала невралгия.
„Сейчас лицо Губина до сих пор болит. Но он не теряет надежды, что снова сможет петь, как раньше, и уже начал над этим работать. „Мальчик-бродяга“ даже написал несколько хитов. Восстановить вокальные способности певец планирует в течение года. Если здоровье все же не позволит, тогда продаст песни другим исполнителям“, — сообщил Shot.
Отмечалось также, что Губина продолжают приглашать на корпоративы даже без голоса — заказчики готовы „просто посидеть и попить с ним водки от заката до восхода“. Но от подобных предложений музыкант все же отказывается.