Болезнь, авария и одиночество: что случилось с Андреем Губиным

В 2010 году Андрей Губин окончательно пропал с радаров шоу-бизнеса. Долгое время в прессе муссировались слухи о том, что у певца серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками — и он проходит лечение в рехабе. Однако в 2012 году Губин появился в эфире программы «Сегодня вечером», где заявил, что продолжает писать музыку, но не выходит на публику, поскольку «плохо выглядит и много болеет». В беседе с Андреем Малаховым певец добавил, что потратил около 50 000 долларов на лечение в клиниках Германии и Израиля, но, от чего именно он лечился, не уточнил.

В 2004 году Андрей Губин стал приглашенной звездой четвертой „Фабрики звезд“, где вместе с выпускниками проекта исполнил свою песню „Девушки как звезды“. После эфира наставник „Фабрики“ Игорь Николаев написал песню „Ниже ростом только Губин“ и подарил ее одному из своих подопечных, певцу Антону Зацепину. Губина сильно задела быстро ставшая хитом композиция, он планировал подать в суд на Николаева и Зацепина — и даже вызвал последнего на боксерский поединок. До суда, как, впрочем, и до поединка, дело не дошло, а в 2012 году Зацепин принес Губину публичные извинения.

Пик популярности Андрея Губина пришелся на девяностые и первую половину нулевых, когда практически каждая новая композиция артиста немедленно становилась хитом, а гастрольный график был расписан на год вперед. В 2005-м он перестал выпускать песни и давать концерты, сфокусировавшись на продюсировании молодых исполнителей. Губин, например, продюсировал проект радиоведущей Кати Гордон и певицы Юлии Беретты, а параллельно писал песни для Кристины Орбакайте, Жанны Фриске и других исполнителей. Самые популярные композиции самого Губина — „Мальчик-бродяга“, „Зима-холода“, „О тебе мечтаю я“, „Убегает лето“, „Танцы“, „Девушки как звезды“, „Ночь“.

«Со здоровьем у меня уже достаточно долго происходит полная ерунда. Очень болит левая рука и левая сторона лица. Каждый день для меня как испытание», — подытожил Губин.

Болезнь Андрея Губина, ДТП и покушение

Летом 2017 года Андрей Губин стал гостем российского шоу «Прямой эфир», где рассказал, что еще в середине нулевых врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия» (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли). Вместе с этим музыкант заявил, что на него якобы идет охота — неизвестные его преследуют и специально вредят ему. В подтверждение своих слов артист рассказал об автомобильной аварии, в которую он попал в Сочи.

«Я ехал в такси, я не был за рулем и сидел рядом с водителем. Это было покушение на мою жизнь. <...> Подлянки в мой адрес начались очень давно. Я тогда их не замечал, я маленький был. Ну что вы творите? Ну хорошо, хотя бы не надо давить меня КамАЗами на улице», — сказал певец, не уточнив, кто именно хочет навредить ему.

Во время эфира Губин вел себя достаточно резко, а порой даже агрессивно, из-за чего некоторые эксперты предположили, что певец страдает от паранойи, а все его жалобы на плохое самочувствие и страхи за свою жизнь — симптомы психического, а не неврологического заболевания.

Ухудшение болезни

В 2020 году Андрей Губин на несколько месяцев перебрался жить в Египет, где пытался вылечиться у местных врачей. Но все оказалось тщетно, и артист вернулся на родину.

„Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все“, — поделился он журналистам.