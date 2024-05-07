Cпа для собак и няня для кошек: в Вильнюсе популярность набирает новая услуга стоимостью от 25 евро в час(1)
Отныне владельцам домашних животных не надо думать, на кого оставить их в случае отъезда – есть гостиницы для животных и няни. Эти услуги в Литве стали очень популярными. Цены зависят от услуги: за час присмотра за животным няня берет 25–30 евро, а ночь в гостинице со СПА обойдется 70–100 евро, пишет портал delfi.lt со ссылкой на TV3.lt.
Жительница Вильнюса Алёна Крикштопайтене работает няней для животных (pet nanny) уже 7 лет. Она предоставляет услуги ухода за животными. "Я никого не воспитываю и не нянчу. Только присматриваю за животным, когда нет хозяев", – рассказала женщина.
"К кошкам я езжу на дом, поскольку брать их к себе, я считаю, может только тот человек, которого они знают. Собаке же нужна компания, пустой дом не принесет ей много пользы", – пояснила няня, которая занимается в основном присмотром за кошками. За это время у нее появился круг постоянных клиентов, новых она взять не может.
По ее словам, такие услуги очень востребованы. Литовцы Дейвидас Целленцявичюс и Гедиминас Гейдалас создали специальное приложение для поиска нянь для животных - Boop. У него больше 30 000 подписчиков в Литве. Приложение действует по такому принципу: хозяин размещает объявление о том, что требуется уход за животным, на него откликаются люди, живущие рядом и предлагающие свою цену.
Однако деятельность таких нянь нерегламентирована. Выбирать приходится, руководствуясь отзывом хозяев, которые уже пользовались услугами конкретного человека.
Крикштопайтене заметила, что при получении такой услуги сложно проверить человека, ведь нет никакой лицензии на предоставление услуг ухода за животными. Сейчас достаточно лишь оформить индивидуальную деятельность и можно предоставлять услуги. Если человек берет животное домой, то действуют те же требования, что и к гостинице. Никаких требований к квалификации нет.
Крикштопайтене рассказала о своем рабочем дне и о том, сколько стоят услуги нянь. Главная задача – поменять воду и накормить животное. Далее все зависит от вида животного. Если Алёна первый раз приезжает к кошке она дает ей освоиться. Если кошка знакомая, она занимается другими делами, иногда привозит им лакомства и игрушки (если вопрос согласован с хозяевами). К кошкам обычно ездит раз в день на 40–60 минут, иногда дольше, но если хозяин просит приехать два раза, приезжает дважды.
С собаками приходится проводить больше времени, ведь с ними надо гулять. За час работы Крикштопайтене берет 25–30 евро, цена услуг ее помощниц (учениц) - 20–25 евро.
За животным может присмотреть няня, а можно сдать питомца в специальную гостиницу.
"У нас работает опытный персонал, у обычной няни не всегда есть необходимые знания и квалификация. Мы организуем животным досуг, водим в парки, социализируем их, но только с согласия хозяина", –рассказали представители гостиницы Zoohotel.
В гостинице предлагают не только уход, но и дополнительные услуги: груминг, СПА, тренировки, транспортировка и т.д.
Цена зависит от размеров животного и срока предоставления услуги. Уход за небольшим котом или собакой стоит 10–20 евро в день, за крупной собакой – от 20 евро, за грызуном или другим животным – 5–10 евро. В выходные уход за кошкой обойдется в 25–35 евро, за маленькой собакой – от 34 до 88 евро, за большой – от 54 до 100 евро.
За опоздание в праздники могут ввести дополнительную плату, если хозяева не приезжают вовремя.
Кроме того, в гостиницу принимают животных, которым даны лекарства от глистов, у которых нет блох, животные должны быть чипированы. Некоторые гостиницы не берут щенков до 3–4 месяцев и сук во время течки.