Cпа для собак и няня для кошек: в Вильнюсе популярность набирает новая услуга стоимостью от 25 евро в час

Жительница Вильнюса Алёна Крикштопайтене работает няней для животных (pet nanny) уже 7 лет. Она предоставляет услуги ухода за животными. "Я никого не воспитываю и не нянчу. Только присматриваю за животным, когда нет хозяев", – рассказала женщина.

"К кошкам я езжу на дом, поскольку брать их к себе, я считаю, может только тот человек, которого они знают. Собаке же нужна компания, пустой дом не принесет ей много пользы", – пояснила няня, которая занимается в основном присмотром за кошками. За это время у нее появился круг постоянных клиентов, новых она взять не может.

По ее словам, такие услуги очень востребованы. Литовцы Дейвидас Целленцявичюс и Гедиминас Гейдалас создали специальное приложение для поиска нянь для животных - Boop. У него больше 30 000 подписчиков в Литве. Приложение действует по такому принципу: хозяин размещает объявление о том, что требуется уход за животным, на него откликаются люди, живущие рядом и предлагающие свою цену.

Однако деятельность таких нянь нерегламентирована. Выбирать приходится, руководствуясь отзывом хозяев, которые уже пользовались услугами конкретного человека.

Крикштопайтене заметила, что при получении такой услуги сложно проверить человека, ведь нет никакой лицензии на предоставление услуг ухода за животными. Сейчас достаточно лишь оформить индивидуальную деятельность и можно предоставлять услуги. Если человек берет животное домой, то действуют те же требования, что и к гостинице. Никаких требований к квалификации нет.