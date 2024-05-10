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10.05.2024, 15:30

Управа района Ласнамяэ приглашает на концерт ко Дню матери

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День матери. Праздничный концерт
День матери. Праздничный концерт
ФОТО: Elss Raidmets | Erakogu

В Ласнамяэ посвященный Дню матери концерт состоится 12 мая в 16 часов в центре культуры „Линдакиви“. Мероприятие бесплатное.

На сцене выступят вокально-эстрадная студия „Кнопочки“, танцевальная школа „Агнета“, детская вокальная студия TUTTI STUDIO, вокальная студия Voice & Beauty и ансамбль „ЛАМУКО“ из Ласнамяэской музыкальной школы.

В целях обеспечения безопасности посетителей районная управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания ─ остаться дома.

Мероприятие проводится без предварительной регистрации. Концерт для всех бесплатный. Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру телефона 645 7702.

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