АРХИВНЫЕ ФОТО | Виру Кескусу — 20 лет! Смотрите, как с годами менялся торговый центр(9)
Ровно 20 лет назад, 7 мая 2004 года, в центре Таллинна на площади Виру был открыт Виру Кескус, который уже на протяжении 20 лет подряд является самым посещаемым местом во всей стране, без которого жители и гости столицы уже не представляют себе сердце города.
Со временем центр всё более интегрируется с городом, превращаясь в его внутреннюю улицу, место для остановки, вкусного обеда, или посещения магазинов. Ежедневное количество посетителей центра достигает 40 000 человек, а успех центра был достигнут благодаря тесному сотрудничеству с хорошими соседями из Финляндии. В открытии центра принимали участие председатели парламентов Финляндии и Эстонии, и на протяжении многих лет Виру Кескус был финно-эстонским совместным предприятием. Прежде всего, однако, Виру Кескус всегда был ориентирован на местных клиентов.
„Хотя за последние 20 лет произошли драматические изменения, начиная от цифровизации общества до роста популярности искусственного интеллекта, изменения в центре были несколько скромнее. Мы видим, что людям по-прежнему нравится пробовать и тестировать все, что они используют ежедневно; таким образом, современная физическая торговля определенно не угасает, а наоборот - развивается“, – сказал Гертти Когерманн, исполнительный директор Виру Кескус.
Тем не менее, потребности в удобстве выросли, и сегодня люди ожидают получить все услуги легко и удобно. „Если 20 лет назад наличие спортзала в центре считалось вершиной инноваций, то сегодня от центра ожидается гораздо больше. Помимо возможностей для покупок, в непосредственной близости должны быть доступны услуги красоты и здоровья – включая, например, парикмахерскую и спортзал –, возможности для вкусного и здорового питания, места для отдыха или рабочей паузы, а также хорошие парковочные места и связь с общественным транспортом. В недавно обновленном Виру Кескус есть все эти возможности. На этом фоне нашей силой по-прежнему остается лучший выбор международных модных брендов“, – отметил Когерманн.
За 20 лет „Виру Кескус“ посетили 252 миллиона раз, таким образом, каждый житель нашей страны посетил центр почти 200 раз. „20 лет назад мы начали работу как классический торговый центр, но сегодня продолжаем как городская артерия. На этом пути у нас впереди много нововведений: мы будем больше открываться в сторону парка Таммсааре, проведем крупное обновление фасада и будем использовать маленькие площади вокруг центра“, – сказал Когерманн.
На протяжении всей своей истории в „Виру Кескус“ были открыты многие магазины, чья ценность за 20 летний период не уменьшилась. Любимые бренды, такие как Kaubamaja, Zara, Mango, The BodyShop, Nike, Instrumentarium и другие, приветствовали покупателей с первого дня и по-прежнему остаются фаворитами.
На протяжении всей своей истории „Виру Кескус“ был преданным сторонником эстонской культуры. Атриум первого этажа центра, через который ежедневно проходят десятки тысяч посетителей, стал настоящим городским арт-пространством благодаря выдающимся музыкальным и художественным выставкам, которые привлекли в центр многие важные культурные организации, такие как EKA, Tallinn Music Week, KUMU, Jazzkaar и многие другие. Viru Keskus был замечен на различных профессиональных и творческих конкурсах на протяжении своей истории. Так, сразу после открытия в 2004 году он выиграл премию Коммерческое Дело Года, аналогичным титулом Viru Keskus также был отмечен в прошлом году, после внутренних ремонтных работ. На творческом конкурсе Kuldmuna за годы было получено 52 награды.