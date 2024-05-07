АРХИВНЫЕ ФОТО | Виру Кескусу — 20 лет! Смотрите, как с годами менялся торговый центр

Со временем центр всё более интегрируется с городом, превращаясь в его внутреннюю улицу, место для остановки, вкусного обеда, или посещения магазинов. Ежедневное количество посетителей центра достигает 40 000 человек, а успех центра был достигнут благодаря тесному сотрудничеству с хорошими соседями из Финляндии. В открытии центра принимали участие председатели парламентов Финляндии и Эстонии, и на протяжении многих лет Виру Кескус был финно-эстонским совместным предприятием. Прежде всего, однако, Виру Кескус всегда был ориентирован на местных клиентов.

„Хотя за последние 20 лет произошли драматические изменения, начиная от цифровизации общества до роста популярности искусственного интеллекта, изменения в центре были несколько скромнее. Мы видим, что людям по-прежнему нравится пробовать и тестировать все, что они используют ежедневно; таким образом, современная физическая торговля определенно не угасает, а наоборот - развивается“, – сказал Гертти Когерманн, исполнительный директор Виру Кескус.

Тем не менее, потребности в удобстве выросли, и сегодня люди ожидают получить все услуги легко и удобно. „Если 20 лет назад наличие спортзала в центре считалось вершиной инноваций, то сегодня от центра ожидается гораздо больше. Помимо возможностей для покупок, в непосредственной близости должны быть доступны услуги красоты и здоровья – включая, например, парикмахерскую и спортзал –, возможности для вкусного и здорового питания, места для отдыха или рабочей паузы, а также хорошие парковочные места и связь с общественным транспортом. В недавно обновленном Виру Кескус есть все эти возможности. На этом фоне нашей силой по-прежнему остается лучший выбор международных модных брендов“, – отметил Когерманн.