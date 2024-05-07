Топчик
07.05.2024, 16:04

Латвийский художник начал сотрудничество с популярным брендом спортивной одежды: „Это не просто бренд - это культура“

 
Лакше
Лакше
ФОТО: Erakogu

На днях в социальных сетях знаменитого стритбольного бренда „‎AND1“ появилась новая дизайнерская игра с картинами животных и под каждым изображением выделялась подпись „‎V. Lakshe“. Через пару дней сам художник подтвердил сотрудничество, опубликовав анимационное видео в формате 2D у себя в „‎Instagram“.

„‎AND1“ - появилась на американском рынке в 1993 году. Бренд прославился своей уникальной стритбольной командой, благодаря которой популярность стритбола вышла на абсолютно другой уровень. Долгие годы кроссовки „‎AND1“ были в топе у баскетболистов и бренд сформировал целую культуру, используя смелые дизайны на одежде.

— Это не просто бренд. Это часть моего юношества, когда я играл в баскетбол и был искренним фанатом культуры „‎AND1“. Все баскетболисты помнят, как спортсмены выделялись в этой одежде и кроссовках, и как их дизайы отличались на международном рынке. А теперь мне посчастливилось столкнутся как с самой компанией, так и с создателем легендарной стрибольной команды „‎Профессором“‎ (Грейсон Скот Бутчер по прозвищу „‎The Professor“) - поделился впечатлениями Лакше. – с этим проектом я сотрудничаю абсолютно бесплатно, так как это для меня вопрос чести и уважения.

Напомним, что у Владислава Лакше в портфолио работа с такими брендами, как „‎Nike“‎,„‎Reebok“‎, „‎Converse“‎, „‎Pumа“‎, „‎Adidas“‎ и многими другими. Будет ли Лакше новым дизайнером всей одежды и кроссовок „‎AND1“‎ пока неизвестно.

Кстати, в 2011 году Лакше оформил своими рисунками большое спортивное мероприятие Tallinn Open, где в самом сердце Таллинна, на площади Вабадузе, спортивные команды соревновались в стритболе.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии