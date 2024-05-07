Латвийский художник начал сотрудничество с популярным брендом спортивной одежды: „Это не просто бренд - это культура“

„‎AND1“ - появилась на американском рынке в 1993 году. Бренд прославился своей уникальной стритбольной командой, благодаря которой популярность стритбола вышла на абсолютно другой уровень. Долгие годы кроссовки „‎AND1“ были в топе у баскетболистов и бренд сформировал целую культуру, используя смелые дизайны на одежде.

— Это не просто бренд. Это часть моего юношества, когда я играл в баскетбол и был искренним фанатом культуры „‎AND1“. Все баскетболисты помнят, как спортсмены выделялись в этой одежде и кроссовках, и как их дизайы отличались на международном рынке. А теперь мне посчастливилось столкнутся как с самой компанией, так и с создателем легендарной стрибольной команды „‎Профессором“‎ (Грейсон Скот Бутчер по прозвищу „‎The Professor“) - поделился впечатлениями Лакше. – с этим проектом я сотрудничаю абсолютно бесплатно, так как это для меня вопрос чести и уважения.