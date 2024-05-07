Латвийский художник начал сотрудничество с популярным брендом спортивной одежды: „Это не просто бренд - это культура“
На днях в социальных сетях знаменитого стритбольного бренда „AND1“ появилась новая дизайнерская игра с картинами животных и под каждым изображением выделялась подпись „V. Lakshe“. Через пару дней сам художник подтвердил сотрудничество, опубликовав анимационное видео в формате 2D у себя в „Instagram“.
„AND1“ - появилась на американском рынке в 1993 году. Бренд прославился своей уникальной стритбольной командой, благодаря которой популярность стритбола вышла на абсолютно другой уровень. Долгие годы кроссовки „AND1“ были в топе у баскетболистов и бренд сформировал целую культуру, используя смелые дизайны на одежде.
— Это не просто бренд. Это часть моего юношества, когда я играл в баскетбол и был искренним фанатом культуры „AND1“. Все баскетболисты помнят, как спортсмены выделялись в этой одежде и кроссовках, и как их дизайы отличались на международном рынке. А теперь мне посчастливилось столкнутся как с самой компанией, так и с создателем легендарной стрибольной команды „Профессором“ (Грейсон Скот Бутчер по прозвищу „The Professor“) - поделился впечатлениями Лакше. – с этим проектом я сотрудничаю абсолютно бесплатно, так как это для меня вопрос чести и уважения.
Напомним, что у Владислава Лакше в портфолио работа с такими брендами, как „Nike“,„Reebok“, „Converse“, „Pumа“, „Adidas“ и многими другими. Будет ли Лакше новым дизайнером всей одежды и кроссовок „AND1“ пока неизвестно.
Кстати, в 2011 году Лакше оформил своими рисунками большое спортивное мероприятие Tallinn Open, где в самом сердце Таллинна, на площади Вабадузе, спортивные команды соревновались в стритболе.