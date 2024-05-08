„Наше правило – не давать советы“: ДВ приглашают на встречу с ведущими подкастов „Два по цене одного“ и „Деньги пришли“
20 мая в редакции ДВ состоится встреча с Ильей Красильщиком и Александром Поливановым – создателями медиапроекта „Служба поддержки“, а также финансовых подкастов „Деньги пришли“ и „Два по цене одного“ от студии „Либо/Либо“.
В 2018 году сотрудники „Медузы“ Илья Красильщик и Саша Поливанов запустили в Риге подкаст „Два по цене одного“. В нем они каждую неделю рассказывали, как неправильно тратили деньги.
В 2019-м они запустили отдельный проект „Деньги пришли“ – в тот момент, когда оказались в Москве и деньги действительно начали приходить.
А в 2022-м все снова поменялось.
Александр и Илья снова переехали и снова запустили подкаст «Новая волна»:
«В "Новой волне" мы полтора года выли из-за ада вокруг, а теперь вернулись в родную тему денег, – говорят они. – Кстати, правильно тратить их мы так и не научились. Наше правило – не давать советы. Поэтому вы вряд ли услышите за эти два часа что-то полезное. Зато вы услышите много нелепого. Возможно, вам станет полегче, что вы не одни такие. В общем, мы постараемся вам рассказать, как мы выживаем в новой реальности – а вы сможете рассказать про себя».
Александр Поливанов до этого работал заместителем главного редактора в «Медузе» и главным редактором «Альфа-Банка».
Илья Красильщик был главным редактором «Афиши», соосновал «Медузу» и был ее издателем, а потом запустил «Яндекс.Лавку».
«Но все это было в другой жизни», – замечают ведущие и приглашают на свою встречу, на которой можно будет как послушать об их опыте, так и поделиться своим.