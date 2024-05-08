Бесплатная баня на озере Харку: городские парилки начинают летний сезон

Заместитель старейшины района Хааберсти Тоомас Петерсон пояснил, что бани начинают свой второй летний сезон. „В зимний период использование бань было очень активным. Мы рады, что за это время не было ни одного случая вандализма, и бани использовались целенаправленно и аккуратно“, - сказал он. „С 15 мая посещение саун станет простым - просто приходите. Первый посетитель получит ключ у охранника, если сауны будут заняты, то использование будет организовано по принципу живой очереди“, - пояснил Петерсон. Поскольку это общественные бани, за чистоту в банях отвечают сами посетители. „Посещение бань бесплатное, и приглашаются все любители банных процедур. Для нагрева сауны посетителям следует принести с собой дрова“, - уточнил заместитель старейшины района.