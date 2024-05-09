„Надо было вытеснить группировки русской мафии из Эстонии“: Скандальный Меэлис Лао о 90-х годах

„Угроза нашей независимости на самом деле была велика, потому что у этих ребят было столько денег, насилия и власти, что они просто отбирали все стратегические вещи, и мы рисковали остаться как Молдова, банановая республика“, - напомнил Лао о необходимости создания особой группы в то время. „Сегодня я, конечно, десять раз подумал бы, на что я шел, но тогда я был молод и смел: укажи мне направление, дай мне меч, и я пойду!“