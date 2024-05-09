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09.05.2024, 09:01

„Надо было вытеснить группировки русской мафии из Эстонии“: Скандальный Меэлис Лао о 90-х годах

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Meelis Lao
Meelis Lao
ФОТО: ERLEND STAUB | Delfi Meedia

Скоро выйдут в свет мемуары Меэлиса Лао (58) „Борец за свободу, шпион или мафиози“, в которых человек, большую часть жизни проведший на грани криминальной жизни, описывает перипетии своей жизни. В Pealtnägija Лао вспоминает самые безумные аспекты своей жизни как деятеля преступного мира и бизнесмена.

Меэлис Лао вспоминал, как примерно в 1993 году было сформировано секретное спецподразделение, которое должно было начать вытеснять рассредоточившиеся по Эстонии группировки русской мафии, поскольку вновь сформированная полиция еще не достаточно зарекомендовала себя.

„Угроза нашей независимости на самом деле была велика, потому что у этих ребят было столько денег, насилия и власти, что они просто отбирали все стратегические вещи, и мы рисковали остаться как Молдова, банановая республика“, - напомнил Лао о необходимости создания особой группы в то время. „Сегодня я, конечно, десять раз подумал бы, на что я шел, но тогда я был молод и смел: укажи мне направление, дай мне меч, и я пойду!“

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