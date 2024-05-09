09.05.2024, 09:01
„Надо было вытеснить группировки русской мафии из Эстонии“: Скандальный Меэлис Лао о 90-х годах(37)
ФОТО: | Delfi Meedia
Скоро выйдут в свет мемуары Меэлиса Лао (58) „Борец за свободу, шпион или мафиози“, в которых человек, большую часть жизни проведший на грани криминальной жизни, описывает перипетии своей жизни. В Pealtnägija Лао вспоминает самые безумные аспекты своей жизни как деятеля преступного мира и бизнесмена.
Меэлис Лао вспоминал, как примерно в 1993 году было сформировано секретное спецподразделение, которое должно было начать вытеснять рассредоточившиеся по Эстонии группировки русской мафии, поскольку вновь сформированная полиция еще не достаточно зарекомендовала себя.