Эстонская светская львица Анита Сибул: „Я рада, что не сделала операцию по увеличению груди“

Среди множества вопросов подписчики спросили Сибул, не думала ли она об увеличении груди. „Я так рада, что не сделала пластику груди“, - сказала Сибул, но призналась, что в молодости чувствовала себя неуверенно и мысль о пластике груди приходила ей в голову.

Однако до действий дело не дошло. Но сейчас, оглядываясь на тот период, она говорит, что рада, что не увеличила грудь. Сибул советует молодым женщинам подождать несколько лет, прежде чем реализовать эту идею. Сама Анита говорит, что после рождения детей увеличение груди может стать вариантом.

Не готовлю

В частности, фолловеры модницы также спросили Сибул, сколько она тратит на еду каждый месяц, на что она призналась, что не готовит сама. „Забавный факт: я никогда не готовлю“, — заявила Сибул, добавив, что однажды она пыталась испечь блины, но мероприятие закончилось срабатыванием датчика дыма, поэтому ее эксперимент с приготовление пищи закончился.

„Поэтому все деньги, которые я трачу на еду, уходят на еду в любимый Wolt“, - объяснила она. „Я никогда не подсчитывала сумму, но я ем дважды в день. Если считать, что один прием пищи стоит около 10 евро, то в месяц я трачу на Wolt около 600 евро (плюс напитки и закуски)“, - сказал Сибул, сделав быстрый подсчет, но добавив, что эта цифра не включает обеды вне дома.