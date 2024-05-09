ГАЛЕРЕЯ | Площадь Вабадузе готовится к большому концерту в честь Дня Европы. Смотрите, что вас ждет вечером

1 мая этого года Эстония отметила 20-летие членства в Европейском союзе и НАТО. В честь этого события в День Европы, 9 мая, в 18:00 в Таллинне на площади Вабадузе состоится концерт „Наша Европа. Наш НАТО“, на котором выступят Bedwetters, nublu и Gameboy Tetris, а такжеTommy Cash. Кроме того, в течение дня пройдут различные тематические мероприятия.

Смотри галерею, как готовится город!

9 мая с 15:00 до 18:00 на площади Свободы пройдет несколько мероприятий, объединенных темой „Наша Европа. Наш НАТО “ . В 15:00 из башни Яановой церкви прозвучит гимн Европейского союза, после чего члены Правительства Эстонской Республики торжественно поднимут флаги Эстонии, ЕС и НАТО на флагштоках у Монумента победы в Освободительной войне.

После этого приглашаем всех посетить тематическую площадку ЕС и НАТО, которая будет открыта на площади Свободы. На месте будут представлены посольства стран ЕС и различные связанные с ЕС организации. Также будут представлены союзники НАТО, включая французские войска в Эстонии, и организации, которые обеспечивают внутреннюю безопасность Эстонии: Департамент полиции и пограничной охраны, Спасательный департамент, Союз обороны и Силы обороны страны. Информацией о своей деятельности поделятся и представители Тарту - культурной столицы Европы 2024. Музыкальное настроение создадут оркестр Сил обороны и полицейский оркестр.